Зачем в машине стоп-сигнал

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Мы привыкли, что при торможении автомобиля его задние фонари светятся красным светом, что служит предупреждением для других участников движения о снижении впередиидущим водителем скорости. Однако на первых машинах до поры до времени этой «опции» не было. Что стало причиной появления стоп-сигналов, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В начале ХХ века у автомобилей тормозили только задние колеса, а с конца 1910-х у машин стали блокироваться все четыре колеса. Это привело к резкому росту аварийных ситуаций на дорогах, поскольку тормозной путь значительно сократился и у разных транспортных средств стал сильно отличаться. Водители с большим трудом могли определить тот момент, когда впереди идущая машина начинала тормозить. И это несмотря на то, что движение транспорта на улицах городов в ту далекую пору не было столь оживленным.

В связи с катастрофическим всплеском дорожно-транспортных происшествий возникла необходимость оснащать участников движения устройством, которое могло бы предупредить других водителей о торможении. Поэтому как только машины научились эффективно тормозить всеми четырьмя колесами, их стали оборудовать стоп-сигналом, объединенным с фонарем подсветки номерного знака, который к тому времени уже использовался на корме автомобилей. При правостороннем движении номер устанавливался слева, и над ним помещали керосиновый фонарь. Его нижняя половинка была светлой, а верхняя стала красной, и горела только при торможении всеми четырьмя колесами.

http://www.motortrend.com

В Европе альтернативой такому сигналу могла служить поднятая вверх рука водителя. В Северной Америке в этом случае руку опускали вниз. На Западе правила светотехники на автомобилях были утверждены в 1925 году, а, например, в Японии стоп-сигналов на машинах не было вплоть до 1945 года, пока про них самураям не рассказали американцы. Почему стоп-сигнал красный? А потому что это цвет огня и крови, и он на генетическом уровне ассоциируется у человека с опасностью, служит сигналом к тревоге, отрезвляет его и мобилизует.

В настоящее время сложно представить себе машину без стоп-сигналов. Если мы наблюдаем их отсутствие у впереди идущего авто, большинство из нас как можно скорей ищет возможность перестроиться в другой ряд и держаться подальше от такой машины, потому что ехать за ней просто опасно. Так что стоп-сигналы, как и другие средства светового оповещения на транcпорте, помогают водителям своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации и избегать ДТП.

ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, технология, история
31 августа 2017
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