Зачем в машине стоп-сигнал

В начале ХХ века у автомобилей тормозили только задние колеса, а с конца 1910-х у машин стали блокироваться все четыре колеса. Это привело к резкому росту аварийных ситуаций на дорогах, поскольку тормозной путь значительно сократился и у разных транспортных средств стал сильно отличаться. Водители с большим трудом могли определить тот момент, когда впереди идущая машина начинала тормозить. И это несмотря на то, что движение транспорта на улицах городов в ту далекую пору не было столь оживленным.

В связи с катастрофическим всплеском дорожно-транспортных происшествий возникла необходимость оснащать участников движения устройством, которое могло бы предупредить других водителей о торможении. Поэтому как только машины научились эффективно тормозить всеми четырьмя колесами, их стали оборудовать стоп-сигналом, объединенным с фонарем подсветки номерного знака, который к тому времени уже использовался на корме автомобилей. При правостороннем движении номер устанавливался слева, и над ним помещали керосиновый фонарь. Его нижняя половинка была светлой, а верхняя стала красной, и горела только при торможении всеми четырьмя колесами.