Китайская Dongfeng везет в Россию три новых кроссовера и седан

Столь кардинальное обновление модельного ряда понятно: новинки призваны поднять продажи этой китайской марки в России, которые на сегодняшний день стремятся к нулю — за семь месяцев этого года у нас было продано лишь 310 автомобилей (падение с аналогичным периодом прошлого года составило 55%). И это при том, что продажи китайских авто на нашем рынке уверенно растут.

Впрочем, при сохранении нынешней ценовой политики ситуация вряд ли изменится. Достаточно сказать, что прайс на нынешний флагман марки в России среднеразмерный кроссовер AX7 начинается с отметки в 990 000 рублей. Топовая версия стоит 1 249 000 рублей, что для «китайца», пусть и очень богато «нафаршированного», все же дороговато.