Китайская Dongfeng везет в Россию три новых кроссовера и седан

Уже в конце нынешнего года на нашем рынке появится кроссовер DFM AX3, который планирует заменить H30 Cross. Позднее в Россию приедут семиместный трехрядный кроссовер DFM 580, компактный паркетник АХ4 и седан DFM A30. Вероятнее всего, машины получат проверенные годами агрегаты от Peugeot и Citroёn. Впрочем, удивляться тут нечему, ибо 14% акций PSA принадлежит китайской компании Dongfeng.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители российского офиса Dongfeng Motor, продуктовая линейка компании, представленная сегодня приподнятым хетчбэком H30 Cross и паркетником АХ7, пополнится четырьмя новыми автомобилями.
Столь кардинальное обновление модельного ряда понятно: новинки призваны поднять продажи этой китайской марки в России, которые на сегодняшний день стремятся к нулю — за семь месяцев этого года у нас было продано лишь 310 автомобилей (падение с аналогичным периодом прошлого года составило 55%). И это при том, что продажи китайских авто на нашем рынке уверенно растут.
Впрочем, при сохранении нынешней ценовой политики ситуация вряд ли изменится. Достаточно сказать, что прайс на нынешний флагман марки в России среднеразмерный кроссовер AX7 начинается с отметки в 990 000 рублей. Топовая версия стоит 1 249 000 рублей, что для «китайца», пусть и очень богато «нафаршированного», все же дороговато.
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