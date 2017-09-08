Нужно ли менять масло в коробке-автомате

Когда дело доходит до нюансов технического обслуживания машины большинство автоэкспертов советуют делать так, как рекомендует автопроизводитель. Но в случае с «коробками» такой подход работает далеко не всегда. Пожалуй, последние лет 10—15 компании-производители машин повально приняли стратегию, условно говоря, «одноразового авто». То есть, машина должна с минимальными проблемами и затратами для водителя и официального дилерского центра ездить в течение гарантийного срока, а дальше пусть хоть развалится. Верней, даже лучше, чтобы она потом пришла в полную негодность — это заставит потенциального покупателя подержанного авто передумать и обратиться к рынку новых машин.

Поэтому, возвращаясь к нашим «коробкам», большинство автомобильных марок утверждают, что АКП у них необслуживаемые на протяжении всего гарантийного срока и, соответственно, не требуют замены трансмиссионной жидкости. Раз нельзя полагаться на рекомендации автопроизводителя, приходится обращаться к мнению компаний, специализирующихся на разработке и выпуске автомобильных коробок передач. Немецкие и японские «коробкостроители» говорят, что любой современный и не очень «автомат» требует замены рабочей жидкости, называемой иначе ATF (automatic transmission fluid), с периодичностью, по разным данным в 60 000—70 000 километров пробега.