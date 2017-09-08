Нужно ли менять масло в коробке-автомате

caranddriver.com
Статистика говорит, что в нашей стране на одну новую проданную машину приходится четыре подержанных, меняющих своего хозяина. Чуть ли не половина из них имеют автоматическую трансмиссию. Поэтому вопрос «менять или не менять масло в АКП» актуален для огромного числа автовладельцев России
Максим Строкер

Когда дело доходит до нюансов технического обслуживания машины большинство автоэкспертов советуют делать так, как рекомендует автопроизводитель. Но в случае с «коробками» такой подход работает далеко не всегда. Пожалуй, последние лет 10—15 компании-производители машин повально приняли стратегию, условно говоря, «одноразового авто». То есть, машина должна с минимальными проблемами и затратами для водителя и официального дилерского центра ездить в течение гарантийного срока, а дальше пусть хоть развалится. Верней, даже лучше, чтобы она потом пришла в полную негодность — это заставит потенциального покупателя подержанного авто передумать и обратиться к рынку новых машин.

Поэтому, возвращаясь к нашим «коробкам», большинство автомобильных марок утверждают, что АКП у них необслуживаемые на протяжении всего гарантийного срока и, соответственно, не требуют замены трансмиссионной жидкости. Раз нельзя полагаться на рекомендации автопроизводителя, приходится обращаться к мнению компаний, специализирующихся на разработке и выпуске автомобильных коробок передач. Немецкие и японские «коробкостроители» говорят, что любой современный и не очень «автомат» требует замены рабочей жидкости, называемой иначе ATF (automatic transmission fluid), с периодичностью, по разным данным в 60 000—70 000 километров пробега.

Или раз в 3—5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Это не блажь, а необходимость. Дело в том, что механика классической АКП построена на трении, например, фрикционов. Результатом любого трения становятся продукты износа — мелкие частички металла и фрикционных материалов. В АКП в процессе работы они образуются постоянно начиная с первого километра пробега авто.

Поэтому в гидросистеме любой АКП предусмотрен фильтр для улавливания этих частиц и магнит, очищающий жидкость от стальных опилок и пыли. Со временем физико-химические свойства ATF меняются, а фильтры засоряются продуктами износа. Если не сменить и то, и другое, то в конце концов засорятся каналы, выйдут из строя клапана гидросистемы и АКП потребует уже совсем не копеечного ремонта. Только разборка и дефектовка этого агрегата в профильном автосервисе может обойтись в пару десятков тысяч рублей. Поэтому не стоит слушать автопроизводителей и экономить на замене трансмиссионной жидкости в АКП — дороже выйдет.

ремонт
8 сентября 2017
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