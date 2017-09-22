В России начались продажи бюджетной Honda CR-V

Сдержали таки японцы свое обещание и привезли в Россию автомобиль с «младшим» двигателем.

Список оснащения Honda CR-V включает в себя восемь подушек безопасности, круиз и климат-контроль, парктроник, датчики освещенности и давления в шинах. В довесок ко всему, в автомобиле имеется обогрев передних кресел и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. На выбор покупателя — три различных комплектации.

Напомним, что японский кроссовер с более мощным, 186-сильным двигателем дилеры продают минимум за 2 110 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новый кроссовер в деле — подробнее о тест-драйве можно прочитать тут.