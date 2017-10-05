BMW везет в Россию два новых кроссовера

Напомним, что премьера кроссовера BMX X2 состоялась в прошлом году на автосалоне в Париже. В основу машины легла модульная платформа UKL — та же база, на которой построены младший X1, а также 2-я серия Active Tourer и Grand Tourer. Под капотом новинки, предположительно, поселятся двухлитровые бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 150 до 300 л. с. В продаже появятся модификации как с механической, так с автоматической коробкой передач.

Концептуальный BMW X7 дебютировал на минувшем Франкфуртовском моторшоу в сентябре. На сегодняшний день известно лишь то, что специально для этой модели баварцы разработали новую «тележку». А вот какие моторы будут приводить в движение флагманский кроссовер — пока не сообщается. По неподвержденным данным, SUV получит битурбированные V6 и V8, которые в настоящее время «трудятся» под капотами X5 и X6.