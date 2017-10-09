Когда новый кроссовер Skoda Karoq приедет в Россию

– Для России мы искали модель, которая могла бы унаследовать успех Yeti. И в нынешних условиях самым логичным решением для нас было сделать ставки в России на другой кроссовер — Kodiaq. Он больше, у него есть семиместные версии, и мы думаем, что он лучше подходит для России. Поэтому пока Karoq вне игры, — рассказал Маркус Озегович в интервью «Газете.ру».

Глава Volkswagen Group Rus отметил, что в компании рассматривают возможность вывода Karoq на российский рынок, однако в ближайшее время этого точно не случится.

Напомним, что габариты кроссовера Skoda Karoq составляют 4382/1841/1603 мм при колесной базе равной 2638 мм. Объем багажного отделения автомобиля варьируется от от 521 л до 1630 л при сложенных задних сидениях. Моторная гамма модели включает в себя бензиновый 115-сильный двигатель, а также дизельные агрегаты мощностью 115 и 150 л. с.