Как нельзя скрывать номера на стоянке

«Классикой жанра» можно назвать применение автовладельцами для сокрытия госномеров своих авто от стеклянного «глаза» паркона всевозможных маскировочных материалов и предметов из подвернувшегося под руку хлама. «Солдатская смекалка» подсказывала прикрывать часть номера на уличной парковке обрывком бумаги, полиэтиленовым пакетом, опавшим листом, если дело происходило осенью. Этот метод работал до того момента, пока городские власти не завели штат пеших инспекторов парковки, которые, завидев прикрытый госномер стоящей в зоне платной парковки машины, вручную убирают «инородное тело» и фотографируют номер замаскированной машины на служебный гаджет. При этом штраф за неоплату парковки отправляется автовладельцу-хитрецу.

Следующим способом оставить с носом штрафующие за нарушения на платной парковке органы стал метод демонтажа госномера машины. Автовладелец парковал машину, снимал с нее госномера и спокойно уходил по своим делам. Ведь закон не запрещает оставлять авто на стоянке без номеров. На нем только ездить нельзя. Тема стала настолько популярной, что сообразительные предприниматели успели даже неплохо заработать не продаже через интернет специальных магнитных государственных регистрационных знаков — которые гораздо проще снять-установить, нежели стандартные. Какое-то время это работало. Но потом городские власти резко сделали вид, что испугались припаркованных машин без номеров — якобы они представляют повышенную террористическую угрозу.