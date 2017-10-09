Как нельзя скрывать номера на стоянке

Всплески интереса к теме сокрытия госномеров машины во время стоянки пришелся на момент, когда в столице вводили все новые зоны платно парковки. Однако и сейчас эта тема вызывает любопытство у многих.
Максим Строкер

«Классикой жанра» можно назвать применение автовладельцами для сокрытия госномеров своих авто от стеклянного «глаза» паркона всевозможных маскировочных материалов и предметов из подвернувшегося под руку хлама. «Солдатская смекалка» подсказывала прикрывать часть номера на уличной парковке обрывком бумаги, полиэтиленовым пакетом, опавшим листом, если дело происходило осенью. Этот метод работал до того момента, пока городские власти не завели штат пеших инспекторов парковки, которые, завидев прикрытый госномер стоящей в зоне платной парковки машины, вручную убирают «инородное тело» и фотографируют номер замаскированной машины на служебный гаджет. При этом штраф за неоплату парковки отправляется автовладельцу-хитрецу.

Следующим способом оставить с носом штрафующие за нарушения на платной парковке органы стал метод демонтажа госномера машины. Автовладелец парковал машину, снимал с нее госномера и спокойно уходил по своим делам. Ведь закон не запрещает оставлять авто на стоянке без номеров. На нем только ездить нельзя. Тема стала настолько популярной, что сообразительные предприниматели успели даже неплохо заработать не продаже через интернет специальных магнитных государственных регистрационных знаков — которые гораздо проще снять-установить, нежели стандартные. Какое-то время это работало. Но потом городские власти резко сделали вид, что испугались припаркованных машин без номеров — якобы они представляют повышенную террористическую угрозу.

А потому такие машины «в целях безопасности граждан» срочно требуется отвозить на штрафстоянки. Попробовал бы кто увезти на штрафстоянку по-настоящему заминированный автомобиль…

В данный момент определенной популярностью сокрытия госномера стал следующий метод. Автовладелец устанавливает на свое авто комплект вышеописанных магнитных номеров и возит с собой пару ненастоящих ГРЗ. Как правило, это автомобильные «номера», какого-то несуществующего государства. На время парковки настоящие номерные знаки заменяются на «игрушечные». И повода к эвакуации не видно, и штраф за неоплату стоянки не придет. Однако этот метод грозит проблемами со стороны статьи 12.2 КоАП, верней ее части 3: Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков обещает штраф в размере 2500 рублей.

Самый по-настоящему опасный, хотя и самй элегантный с виду, способ спрятать номера на стоянке подразумевает применение каких-либо технических устройств — вроде шторок, по команде с пульта надвигающихся на госномер, поворачивающихся рамок и прочих «технических решений». Если подобное приспособление инспектор ДПС обнаружит на припаркованном авто, то можно обойтись, как было указано выше 2500 рублями штрафа. Но если инспектор дождется пока машина с «механизированными» госномерами тронется с места, ее водителю будет грозить уже либо 5000 штрафа, либо лишение «прав» на срок до трех месяцев.

парковка, штрафы, видеофиксация, КоАП, платная парковка, видеорегистратор, ГИБДД
9 октября 2017
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