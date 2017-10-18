В России стартовали продажи кроссовера Skoda Kodiaq Scout

Внешне Skoda Kodiaq Scout отличается окрашенными в матовый серебристый цвет рейлингами на крыше, корпусами боковых зеркал и «внедорожным» обвесом. Специально для этого автомобиля были разработаны 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит, которые вместе с тонированными задними стеклами и светодиодной головной оптикой довершают исключительный образ модели.

Scout порадует покупателей многофункциональным рулевым колесом с обогревом, двухзонным климат-контролем, а также подсветкой салона с десятью цветами на выбор. На дверях и приборной панели кроссовера красуются декоративные деревянные вставки, а на сиденьях и крышке перчаточного ящика — логотипы «Scout».