В России стартовали продажи кроссовера Skoda Kodiaq Scout

Фото: Skoda
Российские дилеры Skoda приступили к приему заказов на кроссовер Kodiaq в новой версии Scout. Автомобиль уже в базовой комплектации может похвастать системой полного привода и богатым оснащением.
Виктория Базылева

Внешне Skoda Kodiaq Scout отличается окрашенными в матовый серебристый цвет рейлингами на крыше, корпусами боковых зеркал и «внедорожным» обвесом. Специально для этого автомобиля были разработаны 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит, которые вместе с тонированными задними стеклами и светодиодной головной оптикой довершают исключительный образ модели.

Scout порадует покупателей многофункциональным рулевым колесом с обогревом, двухзонным климат-контролем, а также подсветкой салона с десятью цветами на выбор. На дверях и приборной панели кроссовера красуются декоративные деревянные вставки, а на сиденьях и крышке перчаточного ящика — логотипы «Scout».

Фото: Skoda

Автомобиль оснащается бензиновыми 150- и 180-сильными моторами, а также дизельным двигателем мошностью 150 л. с. Коробки передач — шести- и семиступенчатые «роботы» DSG.

В списке опций у модели, помимо прочего, значатся система Off-Road и пять режимов движения Driving Mode Select: Eco, Normal, Sport, Individual и Snow. За дополнительную плату машину можно дооснастить системой контроля слепых зон Blind Spot Detect, ассистентом маневрирования с прицепом Trailer Assist, системой помощи при выезде с парковки задним ходом Rear Traffic Alert.

Остается лишь добавить, что стартовая цена Skoda Kodiaq Scout составляет 2 193 000 рублей. За автомобиль с двухлитровым 180-сильным мотором придется выложить уже 2 504 000, а дизельный «Скаут» обойдется покупателю как минимум в 2 464 000 рублей.

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18 октября 2017
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