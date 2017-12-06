Lexus назвал сроки премьеры нового кроссовера

Как сообщает пресс-служба Lexus, концепт-кар LF-1 Limitless призван дать представление о новых дизайнерских решениях для будущих кроссоверов марки. Этот флагманский SUV, по словам представителей компании, «расширит границы роскоши».

Никакой конкретной информации о Lexus LF-1 Limitless японцы не раскрывают. Подогревая интерес к автомобилю, они лишь опубликовали тизерную фотографию задней части машины. Судя по снимку, кроссовер обзавелся фонарями, представляющими собой единый блок, панорамной крышей и большими мониторами для пассажиров задних сидений.

Существует предположение, что Lexus LF-1 Limitless является предвестником совершенного нового кроссовера, который в обозримом будущем придет на смену модели LX, выпускающейся уже на протяжении двадцати лет. Однако пока в компании эту информацию не подтверждают.