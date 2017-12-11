Dongfeng начинает продажи обновленного кроссовера DFM AX7

Фото: news.emao.com
Китайская компания Dongfeng выводит на внутренний авторынок обновленный кроссовер DFM AX7. В ходе рестайлинга автомобиль претерпел некоторые изменения в экстерьере и обзавелся новым двигателем.
Виктория Базылева

Судя по изображениям, опубликованным местными СМИ, обновленный кроссовер DFM AX7 получил более массивную радиаторную решетку, видоизмененные бамперы и перелицованную оптику.

Как сообщает Njcar, моторная гамма модели пополнилась 1,4-литровыми 143-сильным двигателем с наддувом, работащим в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Прочие подробности о машине, пережившей рестайлинг, не раскрываются.

Обновленный DFM AX7 поступит в шоу-румы китайских дилеров 21 декабря. До нашей же страны автомобиль доберется, вероятнее всего, еще не скоро, ведь российские продажи дорестайлинговой версии стартовали только в августе нынешнего года.

Напомним, что кроссовер, ориентированный на наш авторынок, оснащается двухлитровым 140-сильным атмосферным двигателем, пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Привод предлагается безальтернативно передний.

Минимальная цена AX7 на сегодняшний день составляет 990 000 рублей.

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11 декабря 2017
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