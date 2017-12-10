LADA Vesta Exclusive: Карфаген должен быть разрушен

Правда, в цвете «сердолик», что сразу говорит о ее неэксклюзивном положении в линейке «Вест» (Exclusive щеголяет модной расцветкой «Карфаген», чем резко выделяется среди себе подобных). Зато, хвастается ее новоиспеченный владелец, с тем же 1,8-литровом мотором мощностью 122 л. с., агрегатированным с 5-ступенчатым «роботом».
Выбор этой комплектации хозяин мотивирует просто: разница в цене между версиями Comfort (первая в списке с самым мощным в тольяттинской линейке силовым агрегатом) и Exclusive составляет солидную 131 тысячу «деревянных». Так зачем переплачивать, если, по сути, получаешь ту же самую машину? Резон, согласитесь, серьезный. А вот насколько серьезный, и разобрался портал «АвтоВзгляд».