LADA Vesta Exclusive: Карфаген должен быть разрушен

Фото avtovzglyad.ru
Прописавшаяся в редакции портала «АвтоВзгляд» более чем на месяц топовая версия тольяттинской «Весты» — LADA Vesta Exclusive — пришлась по душе не только видавшим виды тест-драйверам нашего сайта, но и коллегам из расположившейся в том же здании газеты «Московский комсомолец». Да так пришлась, что теперь на общей парковке рядом с тестовой машиной уже стоит ее «родственница».
Михаил Ростарчук

Правда, в цвете «сердолик», что сразу говорит о ее неэксклюзивном положении в линейке «Вест» (Exclusive щеголяет модной расцветкой «Карфаген», чем резко выделяется среди себе подобных). Зато, хвастается ее новоиспеченный владелец, с тем же 1,8-литровом мотором мощностью 122 л. с., агрегатированным с 5-ступенчатым «роботом».

Выбор этой комплектации хозяин мотивирует просто: разница в цене между версиями Comfort (первая в списке с самым мощным в тольяттинской линейке силовым агрегатом) и Exclusive составляет солидную 131 тысячу «деревянных». Так зачем переплачивать, если, по сути, получаешь ту же самую машину? Резон, согласитесь, серьезный. А вот насколько серьезный, и разобрался портал «АвтоВзгляд».

Фото avtovzglyad.ru

Действительно, если говорить о переплате за многочисленные шильдики «Exclusive», которыми топовая комплектация усыпана с ног до головы (точнее — и снаружи и внутри, общим числом 5 штук), то смысла тратить на них свои кровные нет никакого. Однако на этом эксклюзивность версии не заканчивается. Более того — по ряду параметров она превосходит некоторых корейских конкурентов. Например, KIA Rio в сходных комплектациях и по сопоставимой цене лишена, скажем, не только выразительных 16-дюймовых колесных дисков, с чем любой автолюбитель смирится довольно легко, но и камеры заднего вида, наличие которой, согласитесь, куда актуальнее.

И тут вообще хочется сказать о том, что, с удовольствием переплачивая значительные деньги за повышение уровня комфорта в иномарках, мы почему-то не готовы выкладывать их за те же опции на авто отечественного производства. Парадокс, логичного объяснения которому я лично не нахожу. Между тем, использованная в LADA Vesta Exclusive экокожа — на сиденьях и «баранке» — серьезно повышает качество моей водительской жизни, поднимая настроение и самооценку. Жаль, конечно, что в отличие от того же Rio New рулевое колесо Vesta Exclusive не получило (надеюсь — пока не получило) функции обогрева, но и без нее выбранные для оплетки материалы теплы и приятны на ощупь даже при большом минусе за бортом.

Фото avtovzglyad.ru

Да и новая приборная панель, до этого доступная только на экспортных версиях модели, стоит лишнего рубля, поскольку явно облегчает водительский труд повышенными информативностью и выразительностью. Про климат-контроль, обогрев лобового стекла и мультимедийный комплекс с навигацией, которые мы считаем само собой разумеющимся на иностранных аналогах, и говорить не хочется. Но именно они повышают цену что корейских, что российских бюджетных машин.

Кстати сказать, прелесть и конкурентное преимущество последних еще и в том, что желающим сэкономить на опциях комфорта, как мы видим по опыту моего коллеги с его «сердоликовым» выбором, дается реальная возможность это сделать.

И коли уж мы вернулись к цветовой гамме «Вест», то название «Карфаген», выбранное производителем для обозначения колера ее топовой модификации, совершенно, на мой взгляд, не случайно.

Фото avtovzglyad.ru

Пусть оно не совершенно отражает таких важных, присущих этому цвету свойств как немаркость или, скажем, модность. Тут дело совсем в другом: ведь выражение «Карфаген должен быть разрушен», если кто не помнит, означает в том числе жесткую последовательность и даже упорство в отстаивании своих позиций.

Что и делает АВТОВАЗ, продвигая всеми возможными способами свою Vesta, которую считает очень успешной и конкурентоспособной. Именно поэтому сегодня в дилерских центрах марки можно купить не только тольяттинский седан в комплектациях от Classic до Exclusive, но и Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta CNG, а скоро и Vesta Cross. Не потому ли объемы продаж этой модели на всех парах приближаются к продажам упомянутой KIA Rio, а по динамике даже обходят «кореянку»?

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11 декабря 2017
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