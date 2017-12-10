LADA Vesta Exclusive: Карфаген должен быть разрушен

Действительно, если говорить о переплате за многочисленные шильдики «Exclusive», которыми топовая комплектация усыпана с ног до головы (точнее — и снаружи и внутри, общим числом 5 штук), то смысла тратить на них свои кровные нет никакого. Однако на этом эксклюзивность версии не заканчивается. Более того — по ряду параметров она превосходит некоторых корейских конкурентов. Например, KIA Rio в сходных комплектациях и по сопоставимой цене лишена, скажем, не только выразительных 16-дюймовых колесных дисков, с чем любой автолюбитель смирится довольно легко, но и камеры заднего вида, наличие которой, согласитесь, куда актуальнее.

И тут вообще хочется сказать о том, что, с удовольствием переплачивая значительные деньги за повышение уровня комфорта в иномарках, мы почему-то не готовы выкладывать их за те же опции на авто отечественного производства. Парадокс, логичного объяснения которому я лично не нахожу. Между тем, использованная в LADA Vesta Exclusive экокожа — на сиденьях и «баранке» — серьезно повышает качество моей водительской жизни, поднимая настроение и самооценку. Жаль, конечно, что в отличие от того же Rio New рулевое колесо Vesta Exclusive не получило (надеюсь — пока не получило) функции обогрева, но и без нее выбранные для оплетки материалы теплы и приятны на ощупь даже при большом минусе за бортом.