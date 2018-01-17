В Ferrari подтвердили разработку первого кроссовера в истории марки

На протяжении нескольких лет представители Ferrari твердили, что не намерены выпускать кроссоверы, поддаваясь всеобщему помешательству. Однако летом минувшего года в ряде СМИ появлась информация о том, что итальянцы все же начали работу над своим первым SUV, получившим кодовое название F16X. Сейчас эти слухи официально подтвердил глава марки Серджио Маркионне.

По его словам, новый кроссовер Ferrari станет самым быстрым автомобилем в своем классе. И несмотря на то, что на сегодняшний день это звание принадлежит Lamborghini Urus, Маркионне в качестве главного конкурента своей новинки назвал Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Эта машина, напомним, разгоняется до первой сотни за 3,8 секунды, а ее максимальная скорость — 285 км/ч.

Как сообщает издание Auto Express, кроссовер будет построен на базе модели GTC4. При этом его оснастят не V12, как можно предположить, а новым V8 или даже гибридной силовой установкой. Оринетировочная стартовая цена автомобиля составит не менее 300 000 евро. В шоу-румы официальных дилеров первые машины поступят в конце следующего или в начале 2020 года.