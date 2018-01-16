Кроссоверы Chery Tiggo можно купить с помощью беспроцентного кредита

Фото Chery
У официальных дилеров марки Chery c 15 января 2018 года действует спецопция на приобретение автомобилей с привлечением заемных средств — «6 месяцев проценты в подарок». А также, приобретая один из кроссоверов до конца января, каждый будущий владелец получает комплект зимних шин.
Михаил Ростарчук

Опцию «6 месяцев проценты в подарок» предлагается в рамках программы Chery Finance — для клиентов, оформивших кредит сроком более 48 месяцев по стандартным тарифам банка. По условиям опции, если клиент в течение всего срока кредита не допускал просрочек по графику платежей, то банк в последние 6 месяцев оплаты кредита снижает процент за пользование кредитом — до 0%.

Опция совместима с программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действуют при поддержке АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» до конца месяца. Также всем покупателям кроссоверов Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2 до конца января предусмотрена дополнительная опция — комплект зимних шин.

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16 января 2018
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