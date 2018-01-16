Кроссоверы Chery Tiggo можно купить с помощью беспроцентного кредита

Опцию «6 месяцев проценты в подарок» предлагается в рамках программы Chery Finance — для клиентов, оформивших кредит сроком более 48 месяцев по стандартным тарифам банка. По условиям опции, если клиент в течение всего срока кредита не допускал просрочек по графику платежей, то банк в последние 6 месяцев оплаты кредита снижает процент за пользование кредитом — до 0%.

Опция совместима с программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действуют при поддержке АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» до конца месяца. Также всем покупателям кроссоверов Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2 до конца января предусмотрена дополнительная опция — комплект зимних шин.