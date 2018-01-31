Объявлена дата начала российских продаж кроссовера Citroën C3 Aircross

Ориентированный на европейский рынок Citroën C3 Aircross оснащается трехцилиндровыми двигателями PureTech мощностью от 82 до 130 л. с., а также дизельными BlueHDi от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические и автоматические. Какие из этих агрегатов будут устанавливаться на машины для российского рынка, пока неизвестно.

В список оснащения отличающегося весьма своеобразным дизайном кроссовера вошли системы помощи при спуске Hill Assist Descent, экстренного автоматического торможения Active Safety Brake, а также функцией Grip Control с пятью режимами езды: «Стандарт», «Песок», «Бездорожье», «Снег» и ESP OFF.

Машина оборудована электронным ассистентом парковки, системами распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. Кроме того французы укомплектовали ее защитными накладками на бамперы, расширителями колесных арок и рейлингами на крыше.