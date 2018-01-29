Renault Logan и Sandero поступили в московский каршеринг

Каршеринг — или краткосрочная аренда автомобилей — развивается в России стремительно. Все больше россиян обращается к этой услуге, все больше самых разных моделей поступает в автопарки операторов. На прошлой неделе на рынок вышла компания TimCar, закупившая двести седанов Logan и хетчбэков Sandero.

– Мы рады, что новый оператор каршеринга TimCar выбрал для своего автопарка надежные автомобили Logan и Sandero. Теперь у клиентов московской системы каршеринга появилась возможность оценить все преимущества еще одной модели Renault — компактного городского хетчбэка Sandero, который отличается прекрасной маневренностью, экономичностью и просторным салоном, — говорит Дмитрий Новиков, директор по корпоративным продажам «Рено Россия».