Renault Logan и Sandero поступили в московский каршеринг

Фото: Renault
В столице заработал еще один оператор услуги краткосрочной аренды автомобилей — TimCar. Компания предлагает своим клиентам седаны Logan и хетчбэки Sandero по цене от семи рублей за минуту использования.
Виктория Базылева

Каршеринг — или краткосрочная аренда автомобилей — развивается в России стремительно. Все больше россиян обращается к этой услуге, все больше самых разных моделей поступает в автопарки операторов. На прошлой неделе на рынок вышла компания TimCar, закупившая двести седанов Logan и хетчбэков Sandero.

– Мы рады, что новый оператор каршеринга TimCar выбрал для своего автопарка надежные автомобили Logan и Sandero. Теперь у клиентов московской системы каршеринга появилась возможность оценить все преимущества еще одной модели Renault — компактного городского хетчбэка Sandero, который отличается прекрасной маневренностью, экономичностью и просторным салоном, — говорит Дмитрий Новиков, директор по корпоративным продажам «Рено Россия».

Фото: TimCar

TimCar предлагает клиентам два тарифа — поминутный, который получил незамысловатое название «Простой», и посуточный — «Просто день». Согласно условиям «Простого», минута использования машины обойдется в семь рублей, минута простоя — в полтора рубля. При этом существует ограничение по пробегу — без доплаты можно проехать не более 90 километров, и за каждый дополнительный километр придется выложить семь рублей.

Тариф «Просто день» подойдет тем, кто хочет арендовать машину на более длительный срок. За 2000 рублей, которые спишутся со счета, клиент может передвигаться на авто 1439 минут (без малого 24 часа) на расстояние до 150 километров. Как и в «Простом», доплата за километр при превышении лимита составит семь рублей.

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29 января 2018
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