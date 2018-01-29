Названы самые дешевые иномарки в России

На сегодняшний день самым дешевым новым легковым автомобилем является узбеский хетчбэк Ravon R2, оснащенный 1,2-литровым 85-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Чтобы приобрести эту машину в базовой комплектации Comfort, придется заплатить как минимум 439 000 рублей.

На втором месте располагается Datsun on-DO, ценник на который стартует с отметки в 444 000 рублей. За эти деньги можно обзавестись седаном прошлого года выпуска с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. За автомобиль, сошедший с конвейера в 2018-м, дилеры попросят уже не менее 451 000 целковых.

Чуть дороже обойдется покупка седана Ravon Nexia — его начальный прайс составляет 449 000 рублей. Машина в базовом исполнении располагает 1,5-литровым 106-сильным мотором, работающим в паре с механической коробкой передач.

Замыкают лидерскую пятерку самых дешевых новых легковушек на российском рынке седаны Brilliance H230 и Renault Logan, сообщает портал Daily-Motor. За эти автомобили придется выложить от 459 900 и 499 000 рублей соответственно.