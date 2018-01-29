Названы самые дешевые иномарки в России

Фото: Ravon
В начале нынешнего года многие автостроители, реализующие свою продукцию в России, переписали прайс-листы. В массе своей машины ощутимо подорожали, однако все же на отечественном рынке остались модели, стоимость которых не превышает 500 000 рублей.
Виктория Базылева

На сегодняшний день самым дешевым новым легковым автомобилем является узбеский хетчбэк Ravon R2, оснащенный 1,2-литровым 85-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Чтобы приобрести эту машину в базовой комплектации Comfort, придется заплатить как минимум 439 000 рублей.

На втором месте располагается Datsun on-DO, ценник на который стартует с отметки в 444 000 рублей. За эти деньги можно обзавестись седаном прошлого года выпуска с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. За автомобиль, сошедший с конвейера в 2018-м, дилеры попросят уже не менее 451 000 целковых.

Чуть дороже обойдется покупка седана Ravon Nexia — его начальный прайс составляет 449 000 рублей. Машина в базовом исполнении располагает 1,5-литровым 106-сильным мотором, работающим в паре с механической коробкой передач.

Замыкают лидерскую пятерку самых дешевых новых легковушек на российском рынке седаны Brilliance H230 и Renault Logan, сообщает портал Daily-Motor. За эти автомобили придется выложить от 459 900 и 499 000 рублей соответственно.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, китайские авто
29 января 2018
1088

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы