Почему на кроссовере опасно ездить зимой

kerel.ru
Непрерывный рост популярности среди автовладельцев страны кроссоверов может обернуться серьезными проблемами. Ведь езда на полном приводе зимой таит немало подводных камней.
Максим Строкер

Понятие «кроссовер» нашей стране скоро превратится не только в синоним слова «машина» — настолько популярен этот тип легкового транспорта на нашем рынке. По некоторым данным, примерно 40% продаваемых сейчас в России новых легковых авто относятся к кроссоверам. И складывается такое впечатление, что остальные 60% покупателей тоже купили бы такую машину или внедорожник, да вот только денег недостает. Ведь «кроссовер» это не только где-то даже статусно, но еще и полный привод! А в насущной необходимости 4х4 зимой, по крайней мере на словах, уверены чуть ли не 99% отечественных водителей. Характерно, что утверждать подобное этим людям совершенно не мешает многолетний положительный опыт езды зимой на авто с передним или заднем приводе.

Забавно, как эту тягу ко всему «полноприводному» с успехом эксплуатируют автопроизводители, «впаривая» покупателям своим переднеприводные модели в кузовах, «а-ля кроссовер». Отчасти «кроссоверность» зимой действительно полезна. Иной раз полный привод и увеличенный дорожный просвет помогают выкарабкаться из какого-нибудь сугроба на городской обочине. Пару раз за зиму такое случается. Тот же полный привод и большой клиренс играют злую шутку именно с водителями кроссоверов. Дело в том, что полный привод дарит им ложное чувство контроля над ситуацией. Действительно, полноприводная машина легче разгоняется, меньше буксуя на старте. При прочих равных условиях она чуть лучше держится за дорогу и вписывается в повороты.

Но тут то и кроется зимнее коварство 4х4. «Полный привод» повинуется рулю на скользкой дороге на такой скорости, при которой перенеприводная машина, например, уже начинает сползать с траектории в поворотах. Сообщая тем самым водителю, что способность подвески и шин удерживать машину на скользком покрытию уже совсем близки к пределу. А полноприводное авто будет вести себя как ни в чем не бывало. Из-за этого беспечный водитель прибавит газу, где не следует, или шевельнет лишний раз рулем, когда не стоило бы, и все — полетел наш «надежный кроссовер» в снос-занос-вальсирование в кювет или на встречную полосу.

Особую пикантность такой ситуации придает то обстоятельство, что «отловить» потерявшую управление полноприводную машину посложней, нежели моноприводное авто. Хотя бы потому, что очень сложно понять какие колеса (передние или задние) в данный момент толкают или тянут машину. Электронные помощники, призванные обезопасить вождение, в момент, когда неуправляемая машина крутится как волчок тоже не помогут. Система разве что «задушит» обороты мотора и примется судорожно подтормаживать и «отпускать» скользящие юзом колеса, но толку-то от этого…

«Улететь» на кроссовере зимой более вероятно еще и по той причине, что они, за редчайшим исключением, оснащены подвеской, уступающей по эффективности сопоставимого по размерам седана. Все вышесказанное подтверждает истину, что гораздо более безопасной и машиной на зимней дороге будет аналогичный по размеру седан или хетчбэк.

кроссоверы, авария, ДТП
27 октября 2017
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