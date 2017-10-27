Почему на кроссовере опасно ездить зимой

Но тут то и кроется зимнее коварство 4х4. «Полный привод» повинуется рулю на скользкой дороге на такой скорости, при которой перенеприводная машина, например, уже начинает сползать с траектории в поворотах. Сообщая тем самым водителю, что способность подвески и шин удерживать машину на скользком покрытию уже совсем близки к пределу. А полноприводное авто будет вести себя как ни в чем не бывало. Из-за этого беспечный водитель прибавит газу, где не следует, или шевельнет лишний раз рулем, когда не стоило бы, и все — полетел наш «надежный кроссовер» в снос-занос-вальсирование в кювет или на встречную полосу.

Особую пикантность такой ситуации придает то обстоятельство, что «отловить» потерявшую управление полноприводную машину посложней, нежели моноприводное авто. Хотя бы потому, что очень сложно понять какие колеса (передние или задние) в данный момент толкают или тянут машину. Электронные помощники, призванные обезопасить вождение, в момент, когда неуправляемая машина крутится как волчок тоже не помогут. Система разве что «задушит» обороты мотора и примется судорожно подтормаживать и «отпускать» скользящие юзом колеса, но толку-то от этого…

«Улететь» на кроссовере зимой более вероятно еще и по той причине, что они, за редчайшим исключением, оснащены подвеской, уступающей по эффективности сопоставимого по размерам седана. Все вышесказанное подтверждает истину, что гораздо более безопасной и машиной на зимней дороге будет аналогичный по размеру седан или хетчбэк.