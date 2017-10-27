Почему на кроссовере опасно ездить зимой

Понятие «кроссовер» нашей стране скоро превратится не только в синоним слова «машина» — настолько популярен этот тип легкового транспорта на нашем рынке. По некоторым данным, примерно 40% продаваемых сейчас в России новых легковых авто относятся к кроссоверам. И складывается такое впечатление, что остальные 60% покупателей тоже купили бы такую машину или внедорожник, да вот только денег недостает. Ведь «кроссовер» это не только где-то даже статусно, но еще и полный привод! А в насущной необходимости 4х4 зимой, по крайней мере на словах, уверены чуть ли не 99% отечественных водителей. Характерно, что утверждать подобное этим людям совершенно не мешает многолетний положительный опыт езды зимой на авто с передним или заднем приводе.
Забавно, как эту тягу ко всему «полноприводному» с успехом эксплуатируют автопроизводители, «впаривая» покупателям своим переднеприводные модели в кузовах, «а-ля кроссовер». Отчасти «кроссоверность» зимой действительно полезна. Иной раз полный привод и увеличенный дорожный просвет помогают выкарабкаться из какого-нибудь сугроба на городской обочине. Пару раз за зиму такое случается. Тот же полный привод и большой клиренс играют злую шутку именно с водителями кроссоверов. Дело в том, что полный привод дарит им ложное чувство контроля над ситуацией. Действительно, полноприводная машина легче разгоняется, меньше буксуя на старте. При прочих равных условиях она чуть лучше держится за дорогу и вписывается в повороты.