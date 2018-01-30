В Европе продано более 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV поступил к европейским дилерам в конце 2013 года. «Зеленая» модификация кроссовера в течение двух лет продавалась и в России, однако вследствие низкого покупательского спроса полтора года назад поставки автомобилей в нашу страну японцы прекратили. У россиян гибрид популярностью не пользовался в том числе из-за своей высокой цены, переваливавшей за отметку в 2,5 млн. рублей. А вот западным автомобилистам экологически чистый SUV пришелся по нраву, о чем свидетельствуют результаты продаж.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, больше всего «Аутлендеров» PHEV за четыре года было продано в Великобритании — в Соединенном королевстве кроссовер разошелся тиражом в 34 108 единиц. Высокие продажи зафиксированы в Нидерландах — 25 399 авто, а также в Норвегии — 13 429 машин. В лидерскую пятерку также входят Швеция и Германия, где официальные дилеры реализовали 9957 и 6743 автомобиля соответственно.

– На фоне жарких дебатов в Европе о будущем дизельного топлива, а также месте и роли автомобиля в обществе, этот 100 000-й рубеж еще раз подтверждает амбиции Mitsubishi Motors предлагать передовые решения для тех, кто хочет быть всегда впереди, — говорят представители японской марки.