В Европе продано более 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV

Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi похвасталась результатами европейских продаж кроссовера Outlander PHEV, оснащенного гибридной силовой установкой. За четыре года присутствия модели на рынке ей удалось привлечь внимание более 100 000 покупателей.
Виктория Базылева

Mitsubishi Outlander PHEV поступил к европейским дилерам в конце 2013 года. «Зеленая» модификация кроссовера в течение двух лет продавалась и в России, однако вследствие низкого покупательского спроса полтора года назад поставки автомобилей в нашу страну японцы прекратили. У россиян гибрид популярностью не пользовался в том числе из-за своей высокой цены, переваливавшей за отметку в 2,5 млн. рублей. А вот западным автомобилистам экологически чистый SUV пришелся по нраву, о чем свидетельствуют результаты продаж.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, больше всего «Аутлендеров» PHEV за четыре года было продано в Великобритании — в Соединенном королевстве кроссовер разошелся тиражом в 34 108 единиц. Высокие продажи зафиксированы в Нидерландах — 25 399 авто, а также в Норвегии — 13 429 машин. В лидерскую пятерку также входят Швеция и Германия, где официальные дилеры реализовали 9957 и 6743 автомобиля соответственно.

– На фоне жарких дебатов в Европе о будущем дизельного топлива, а также месте и роли автомобиля в обществе, этот 100 000-й рубеж еще раз подтверждает амбиции Mitsubishi Motors предлагать передовые решения для тех, кто хочет быть всегда впереди, — говорят представители японской марки.

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30 января 2018
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