Как сделать, чтобы на «дворники» не налипал снег и лед

В снегопад довольно часто можно наблюдать, как из остановившейся машины выходит водитель и с силой хлопает «дворником» по лобовому стеклу, стараясь сбить с него намерзший лед или ком снега. Причем, это может быть и древний «жигуль», и современная представительская иномарка. Обмерзанию щеток стеклоочистителя на ходу, как говорится, подвержены все. В принципе, проблема достаточно ерундовая: долго ли остановиться на пару минут и обстучать «дворники»? Однако — раздражает. Далеко не всякого водителя радует необходимость выскакивать на мороз, да и возможностей для этого в городском трафике может не представиться — а непрочищенное стекло сильно ухудшает обзор.

Обогрев лобового стекла в области покоя щеток очистителя — опция, присутствующая в комплектации далеко не всякой машины. Чтобы избежать намерзания льда на «дворник» можно поступить радикально — приобрести щетки специальной «зимней» конструкции. Но, как показывает практика, подобные специализированные девайсы стоят заметно дороже обычных. Да и чистят они, прямо скажем, похуже. В связи с этим спрос на них не велик. Чтобы побороть налипание льда на «дворник», водители не жалеют «незамерзайку». Иной раз это помогает частично растопить намерзший комок. Но гораздо чаще результат бывает нулевым или вообще противоположным — особенно при достаточно сильном морозе.