Как сделать, чтобы на «дворники» не налипал снег и лед

iservice.kh.ua
В сильный снегопад даже самые распрекрасные и новые щетки стеклоочистителя норовят собрать на себя комок снега или «нацепить» кусок льда. Из-за этого стекло перестает нормально очищаться. Как бороться с такой проблемой?
Евгений Банько

В снегопад довольно часто можно наблюдать, как из остановившейся машины выходит водитель и с силой хлопает «дворником» по лобовому стеклу, стараясь сбить с него намерзший лед или ком снега. Причем, это может быть и древний «жигуль», и современная представительская иномарка. Обмерзанию щеток стеклоочистителя на ходу, как говорится, подвержены все. В принципе, проблема достаточно ерундовая: долго ли остановиться на пару минут и обстучать «дворники»? Однако — раздражает. Далеко не всякого водителя радует необходимость выскакивать на мороз, да и возможностей для этого в городском трафике может не представиться — а непрочищенное стекло сильно ухудшает обзор.

Обогрев лобового стекла в области покоя щеток очистителя — опция, присутствующая в комплектации далеко не всякой машины. Чтобы избежать намерзания льда на «дворник» можно поступить радикально — приобрести щетки специальной «зимней» конструкции. Но, как показывает практика, подобные специализированные девайсы стоят заметно дороже обычных. Да и чистят они, прямо скажем, похуже. В связи с этим спрос на них не велик. Чтобы побороть налипание льда на «дворник», водители не жалеют «незамерзайку». Иной раз это помогает частично растопить намерзший комок. Но гораздо чаще результат бывает нулевым или вообще противоположным — особенно при достаточно сильном морозе.

Намерзающий на «дворниках» снеголед раздражает уже которое поколение водителей, а потому существует несколько «народных» способов профилактики образования льда на щетках. Среди «суперсредств», после обработки которыми лед к очистителям не пристает, называют, например, легендарную жидкость WD-40. На самом деле, она в этом смысле почти бесполезна. Разве что резинки «дворников» на короткое время станут чуть более эластичными. Пытливые умы в свое время пытались наносить на резинки стеклоочистителей тонкий слой моторного масла. Лед к ним примерзать после этого переставал, но зато масло со щеток попадало на лобовое стекло, образуя на нем мутноватую пленку, мешающую обзору не хуже льда.

Да и грязь она собирала в усиленном режиме. А лишний «песочек» на стекле, ко всему прочему, еще и приводит к интенсивному появлению микроцарапин. Забраковав масло, кое-кто пытается обрабатывать щетки «дворников» силиконовыми спреями-смазками. Подобный «колхоз» тоже скорее все портит, нежели помогает. Да, льда на щетках после обработки им какое-то время не наблюдается, но грязь и песок силикон собирает так же, как и моторное масло.

Пожалуй, самым безобидным и рабочим (хотя и не особо радикальным) способом избавления щеток стеклоочистителя ото льда можно считать их обработку специализированной автохимией. А именно — специализированными аэрозолями для разморозки стекол. На какое-то время «дворник», обработанный таким спреем, становится устойчив к налипанию льда.

ремонт, техническое обслуживание
31 января 2018
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