В России стартовали продажи обновленного KIA Sorento Prime

Уже в базовой комплектации Classic, которой раньше, кстати, не было, Sorento Prime располагает мультифункциональным рулевым колесом, регулирующемся как по высоте, так и по вылету, центральным подлокотником с интегрированными подстаканниками и USB-разъемами для пассажиров первого и второго ряда.

Кроме того, в список оснащения машины в стандартном исполнении входят мультимедийный комплекс, который синхронизируется со смартфонами по Bluetooth, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также пакет «Теплые опции», включающий в себя обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Начальная стоимость обновленного KIA Sorento Prime, как уже было сказано, составляет 1 849 900 рублей. А вот за машину в спортивной комплектации GT Line, которая предусматривает не только дизайнерские, но и технические отличия, придется выложить уже не менее 2 719 900 целковых.