В России стартовали продажи обновленного KIA Sorento Prime

Переживший рестайлинг Sorento Prime встал на конвейер калининградского «Автотора» еще на прошлой неделе — теперь же официальные дилеры начали принимать заказы. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в нашей стране кроссовер продается в трех модификациях с бензиновыми 188- и 249-сильными моторами, а также дизельным двигателем мощностью 200 л. с. Коробки передач — на выбор покупателя — модернизированный шестиступенчатый «автомат» или новая восьмидиапазонная АКП. Привод — передний или полный с межосевой электрогидравлической муфтой Magna Dynamax.
Уже в базовой комплектации Classic, которой раньше, кстати, не было, Sorento Prime располагает мультифункциональным рулевым колесом, регулирующемся как по высоте, так и по вылету, центральным подлокотником с интегрированными подстаканниками и USB-разъемами для пассажиров первого и второго ряда.
Кроме того, в список оснащения машины в стандартном исполнении входят мультимедийный комплекс, который синхронизируется со смартфонами по Bluetooth, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, а также пакет «Теплые опции», включающий в себя обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.
Начальная стоимость обновленного KIA Sorento Prime, как уже было сказано, составляет 1 849 900 рублей. А вот за машину в спортивной комплектации GT Line, которая предусматривает не только дизайнерские, но и технические отличия, придется выложить уже не менее 2 719 900 целковых.