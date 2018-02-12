Новый кроссовер Hyundai Santa Fe показали на видео

Скриншот: youtube.com
Публичная премьера сменившего генерацию Hyundai Santa Fe, ориентированного на европейский рынок, состоится на автосалоне в Женеве. Машину для Южной Кореи производитель продемонстрирует чуть раньше, 21 февраля. И дабы подогреть интерес местных автомобилистов, компания опубликовала официальный тизерный видеоролик.
Виктория Базылева

Корейские дилеры Hyundai уже приступили к приему заказов на новый Santa Fe. Там кроссовер оснащается бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 240 л. с., а также 186- и 202-сильными дизельными двигателями объемом 2,0 и 2,2 литра. C каждым из них работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод — полный.

Информации о силовых агрегатах новинки для других рынков, в том числе для российского, на сегодняшний день нет. По некоторым данным, за пределами Южной Кореи машины будут продаваться с теми же моторами. Кроме того, автомобилисты получат возможность заказать «Санта Фе» с более мощным 3,5-литровым V6. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

Внешне четвертый Hyundai Santa Fe напоминает кроссовер Kona, дебютировавший летом минувшего года. Вместе с тем, некоторые решения дизайнеры явно позаимствовали у новейшего водородного Nexo и последнего i30. «Санта Фе» обзавелся более узкой оптикой, перелицованными бамперами и массивной радиаторной решеткой. Основные детали экстерьера можно рассмотреть на официальном тизерном ролике, опубликованном корейцами накануне.

Остается лишь добавить, что до России кроссовер новой генерации доберется во второй половине текущего года — эту информацию уже подтвердили в российском представительстве Hyundai.

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12 февраля 2018
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