Новый кроссовер Hyundai Santa Fe показали на видео

Корейские дилеры Hyundai уже приступили к приему заказов на новый Santa Fe. Там кроссовер оснащается бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 240 л. с., а также 186- и 202-сильными дизельными двигателями объемом 2,0 и 2,2 литра. C каждым из них работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод — полный.

Информации о силовых агрегатах новинки для других рынков, в том числе для российского, на сегодняшний день нет. По некоторым данным, за пределами Южной Кореи машины будут продаваться с теми же моторами. Кроме того, автомобилисты получат возможность заказать «Санта Фе» с более мощным 3,5-литровым V6. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.