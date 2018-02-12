В России начались продажи Peugeot 5008 второго поколения

Фото: www.netcarshow.com
В шоу-румы российских дилеров Peugeot поступили первые кроссоверы 5008 новой генерации. Обзавестись автомобилем можно, заплатив от 1 899 000 рублей.
Виктория Базылева

Производство нового Peugeot 5008 налажено на двух заводах компании — во Франции и в Китае. В нашу страну поставляются машины, произведенные во французском городе Ренни. Сменивший поколение кроссовер продается в России в трех комплектациях Active, Allure и GT Line по цене от 1 899 000 до 2 309 000 целковых.

В основу 5008 второго поколения легла модульная платформа EMP2, уже знакомая нам по другим моделям Peugeot и Citroёn. Кроссоверы для нашей страны оснащаются 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и двухлитровым дизельным турбодвигателем аналогичной мощности. В паре с каждым из них трудится шестиступенчатый «автомат» Aisin. Привод — безальтернативно передний.

Фото: www.netcarshow.com

Уже в базовом исполнении Active кроссоверы комплектуются датчиком давления в шинах, электрическим стояночным тормозом, задним парктроником, круиз-контролем, цифровой приборной панелью и двухзонным климат-контролем. В список стандартного оснащения также входят трехступенчатый обогрев передних кресел, мультимедийная система с 8-дюймовым тачпадом, а также пакет «Обзорность», включающий в себя самозатемняющееся салонное зеркало, датчики дождя и освещения.

Кстати, на портале «АвтоВзгляд» уже опубликован тест-драйв нового Peugeot 5008. Прочитать о том, что же из себя представляет французский среднеразменый SUV, можно, пройдя по ссылке.

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12 февраля 2018
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