В России начались продажи Peugeot 5008 второго поколения

Производство нового Peugeot 5008 налажено на двух заводах компании — во Франции и в Китае. В нашу страну поставляются машины, произведенные во французском городе Ренни. Сменивший поколение кроссовер продается в России в трех комплектациях Active, Allure и GT Line по цене от 1 899 000 до 2 309 000 целковых.

В основу 5008 второго поколения легла модульная платформа EMP2, уже знакомая нам по другим моделям Peugeot и Citroёn. Кроссоверы для нашей страны оснащаются 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и двухлитровым дизельным турбодвигателем аналогичной мощности. В паре с каждым из них трудится шестиступенчатый «автомат» Aisin. Привод — безальтернативно передний.