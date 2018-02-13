Audi готовит конкурента кроссоверу-кабриолету Range Rover Evoque

Автомобили сегмента SUV стремительно набирают популярность по всему миру. И пока интерес покупателей к «большим» машинам не угас, производители стремятся занять все возможные ниши, предлагая клиентам авто на любой вкус и цвет. Некоторые автостроители, следуя примеру Jaguar Land Rover, задумались о выпуске кроссовера-кабриолета. В их числе Mercedes-Benz, SsangYong и, похоже, Audi.

Поводом для появления новых слухов относительно Audi послужили патентные изображения, оказавшиеся в открытом доступе. На этих схемах всего-навсего демонстрируется принцип работы нового типа крыши, но наши зарубежные коллеги уже заговорили о загадочном кроссовере, который обзаведется складывающимся верхом. Предполагается, что первым «кабриолетную» модификацию получит большой Q8, премьера которого состоится на Женевском моторшоу.

Официально представители компании Audi никаких комментариев по этому поводу пока не дают. Скорее всего, схематичные изображения созданы лишь для того, чтобы запатентовать новую крышу, не более того. Хотя, кто знает, что в голове у этих ингольштадтцев…