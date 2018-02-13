Самый быстрый Maserati Levante готовится к дебюту

На сегодняшний день самой мощной модификацией Maserati Levante является версия с индексом S. Машина, укомплектованная трехлитровым 430-сильным V6, разгоняется до первой сотни всего за 5 секунд, а ее скорость достигает отметки в 263 км/ч. Но в обозримом будущем итальянцы выпустят новый Levante GTS, который по динамическим характеристикам превзойдет «эску».

По данным издания Autocar, под капотом новинки расположится 3,8-литровый V8 с двойным наддувом, позаимствованный у модели Quattroporte GTS. Мотор, приводящий в движение «горячий» седан, развивает 530 л. с. и 790 Нм крутящего момента. Вероятнее всего, для кроссовера этот агрегат модернизируют — в частности, увеличат его мощность.

Levante GTS, помимо прочего, обзаведется усовершенствованной подвеской и улучшенными тормозными механизмами. «Заряженный» кроссовер будет отличаться от стандартных версий и внешне — передней частью кузова, задним бампером и патрубками выхлопной системы. Кроме того, в салоне авто появится новая панель приборов и 8,4-дюймовый экран мультимедийного комплекса.