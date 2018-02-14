Баварцы представили кроссовер BMW X4 второго поколения

Фото: BMW
Представители компании BMW раскрыли некоторые подробности о кроссовере X4 второй генерации. В частности, они рассказали, что публичная премьера сменившей поколение модели состоится 6 марта на Женевском автосалоне.
Виктория Базылева

В конце марта 2014 года баварцы презентовали публике совершенно новый кроссовер X4, построенный на базе X3. Почти за четыре года присутствия на мировом авторынке эта модель привлекла внимание более чем 200 000 покупателей. Интересно, что в BMW, судя по всему, решили пропустить рестайлинг и сразу выпустить следующее поколение автомобиля.

По сравнению со своим предшественником новый X4 несколько крупнее — он прибавил 81 мм в длину, 37 мм в ширину и 54 мм в высоту. Кроссовер обзавелся видоизмененной передней оптикой, увеличенной радиаторной решеткой и перелицованными воздухозаборниками. Некоторые изменения произошли и в задней части авто — фонари стали поуже, одиночные патрубки выхлопной системы расположились по краям бампера, а номерной знак опустился значительно ниже.

Фото: BMW

В моторную гамму нового BMW X4 вошли три бензиновых и три дизельных двигателя мощностью от 184 до 360 л. с. Каждый из них трудится в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Система полного привода xDrive является стандартом для всех модификаций.

Более подробную информацию представители BMW раскроют во время презентации новинки, которая состоится 6 марта на моторшоу в Женеве. Очевидно, там же баварцы объявят и даты начала мировых продаж.

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14 февраля 2018
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