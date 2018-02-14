Баварцы представили кроссовер BMW X4 второго поколения

В конце марта 2014 года баварцы презентовали публике совершенно новый кроссовер X4, построенный на базе X3. Почти за четыре года присутствия на мировом авторынке эта модель привлекла внимание более чем 200 000 покупателей. Интересно, что в BMW, судя по всему, решили пропустить рестайлинг и сразу выпустить следующее поколение автомобиля.

По сравнению со своим предшественником новый X4 несколько крупнее — он прибавил 81 мм в длину, 37 мм в ширину и 54 мм в высоту. Кроссовер обзавелся видоизмененной передней оптикой, увеличенной радиаторной решеткой и перелицованными воздухозаборниками. Некоторые изменения произошли и в задней части авто — фонари стали поуже, одиночные патрубки выхлопной системы расположились по краям бампера, а номерной знак опустился значительно ниже.