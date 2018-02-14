Subaru привезет на Женевский автосалон новый универсал

Фото: Subaru
На Женевском автосалоне, который пройдет с 6 по 18 марта, компания Subaru презентует концептуальную модель, получившую название Viziv Tourer. По данным зарубежных СМИ, этот автомобиль является предвестником совершенного нового универсала, который придет на смену нынешнему Levorg.
Виктория Базылева

Представители компании Subaru объявили о том, что на грядущем Женевском моторшоу состоится премьера нового Viziv Tourer Concept. Вместе с тем японцы опубликовали единственную тизерную фотографию машины, на которой можно рассмотреть разве что фонарь и часть крышки багажника.

Никаких подробностей о новинке в «Субару» пока не раскрывают. По информации Motor1, шоу-кар построили на модульной платформе Subaru Global Platform, но официально эти данные не подтверждены.

Кроме того, по мнению наших зарубежных коллег, Viziv Tourer — предвестник абсолютно нового серийного универсала, который в дальнейшем займет место ныне существующего Levorg. Этот автомобиль, напомним, в нашей стране в настоящее время не продается.

Кстати, в моторную гамму «Леворга» на сегодняшний день входят 1,6-литровый 170-сильный двигатель и двухлитровый агрегат мощностью 300 л. с. Какими установками будет оснащаться новая модель — пока непонятно.

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14 февраля 2018
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