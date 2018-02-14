Subaru привезет на Женевский автосалон новый универсал

Представители компании Subaru объявили о том, что на грядущем Женевском моторшоу состоится премьера нового Viziv Tourer Concept. Вместе с тем японцы опубликовали единственную тизерную фотографию машины, на которой можно рассмотреть разве что фонарь и часть крышки багажника.

Никаких подробностей о новинке в «Субару» пока не раскрывают. По информации Motor1, шоу-кар построили на модульной платформе Subaru Global Platform, но официально эти данные не подтверждены.

Кроме того, по мнению наших зарубежных коллег, Viziv Tourer — предвестник абсолютно нового серийного универсала, который в дальнейшем займет место ныне существующего Levorg. Этот автомобиль, напомним, в нашей стране в настоящее время не продается.

Кстати, в моторную гамму «Леворга» на сегодняшний день входят 1,6-литровый 170-сильный двигатель и двухлитровый агрегат мощностью 300 л. с. Какими установками будет оснащаться новая модель — пока непонятно.