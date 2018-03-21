УАЗ разрабатывает новейший гибридный кроссовер

На днях заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Ульяновского автозавода Сергей Травкин сообщил, что предприятие планирует заняться строительством «гибридов» —Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить гибридный автомобиль. План — 2021 год, скорее всего, это будет предсерия — сообщил он газете Ведомости.

Напомним, что ранее в прессе появлялась информация о том, что на УАЗе разрабатывается некая модель кроссовера, которая должна составить конкуренцию таким законодателям мод в этом сегменте как KIA Sportage и Toyota RAV4.

Судя по всему, гибридной силовой установкой оснастят именно будущий кроссовер. Поскольку практического смысла впихивать такой тип привода в такие кондовые модели как Patriot, Hunter или «буханка» c Profi нет абсолютно никакого.