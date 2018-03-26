Когда в России исчезнут последние независимые автосервисы

Фото vccircle.com
Тенденция к сетевому поглощению всего и вся уже ярко прослеживается в продуктовом ритейле — все чаще даже в маленьких городах мы видим крупные супермаркеты. С одной стороны это удобно, ведь под рукой любой товар и сопутствующие услуги. Но с другой даже за бутылкой воды или буханкой хлеба приходится отстаивать в длинных очередях что в «Магните», что в кемеровской «Зимней вишне», да еще с риском попасть в чрезвычайную ситуацию. Тем не менее, мелкие магазины и ларьки закрываются, не выдерживая конкуренции. То же самое происходит на рынке автосервисов — постепенное, но уверенное поглощение сетями независимых СТО.
Сергей Карпушов

Так, по данным агентства «Автостат», в 2016 году у сетевиков было всего 2—3% рынка, в 2017 году — уже 6—7%. К концу этого года ожидается рост до 12%, в 2019 — до 24%. То есть в ближайшей перспективе (от 1 года до 5 лет) доля сетевых автосервисов в России продолжит расти. Плюсы нахождения в сети для них очевидны: реклама и маркетинг на федеральном уровне, техподдержка, эффективный персонал. Отлаженные процессы и централизованная закупка позволяют сетевым предприятиям устанавливать конкурентную цену. Да и сила бренда играет не последнюю роль, убеждая клиента в качестве услуг. Одиночные СТО попросту не могут себе позволить «играть» в таких масштабах. Да и смысла нет. Как сформируется рынок СТО в ближайшие годы порталу «АвтоВзгляд» рассказал генеральный директор ГК ASVA, эксперт в области управления малым бизнесом и продажами Сергей Карпушов.

Трудно быть независимым

Одним словом, чтобы встретить независимую СТО через 5—7 лет, придется постараться — они почти исчезнут как класс, не потянув конкуренцию. Такие автосервисы должны конкурировать и с дилерами (ставить цены ниже, но при этом удерживать уровень комфорта), и с сетями (здесь без вариантов), и с гаражами с их демпингом. Кстати, последние не вымрут — у частных автомехаников всегда найдется пара-тройка своих клиентов «по знакомству», без потока. Но их доля к 2025-му году будет настолько мала, что можно не включать самозанятых в общий рейтинг.

Фото kellihers.ie

Что касается независимых СТО, останутся те, кто уже сейчас имеет не менее 20-и постов техобслуживания, внушительную клиентскую базу, и оказывает полный спектр услуг. При этом вкладывать в бизнес придется все больше ресурсов, заниматься маркетингом, работать над качеством продукта и держать профессиональный уровень.

Отдельно всегда будут находиться организации, оказывающие «нишевые» услуги — различный тюнинг, СТО, специализирующиеся на отдельных марках (например, очень дорогих, редких, или только американского происхождения), а также кастомайзинговые сервисы. Но все это — мелкие «рыбки» в огромном сетевом океане.

Зпчастями станут торговать по-новому

Неуклонно изменяется и рынок продажи запасных частей в B2B секторе. По нашим данным, за последние 2 года доля продаж в автомагазины сократилась на 30% и настолько же выросла доля продаж в СТО. Рынок постепенно переходит в европейский формат. Клиент не хочет ехать в магазин, покупать или заказывать запчасти, отвозить их в сервис, где работники могут сделать замечание за неправильный подбор запчасти или плохое качество.

Гораздо удобнее отдать свою «ласточку» на обслуживание и переложить покупку расходников на специалистов автосервиса. Автовладелец получает не только свободное время, но и хорошо экономит, так как организация закупает товары и запчасти оптом по выгодной цене, и предлагает не менее выгодные условия своему клиенту.

Фото attacproject.eu

По сути, обслуживание авто — это единый рынок, состоящий из двух основных игроков: рынка автокомпонентов и рынка автосервиса. Чтобы проще и быстрее доносить услуги своему клиенту — автомобилисту — стоит объединиться. Учитывая рыночные тенденции, разработать ряд программ по долгосрочному сотрудничеству с сервисами, а также увеличить количество доставок этой категории клиентов.

Перспективы для официальных дилеров

В 90% случаев услугами официалов пользуются владельцы авто в возрасте 1—5 лет либо очень дорогих марок и моделей. Прогнозы по рынку продаж новых автомобилей неоднозначные, поэтому мы считаем, что в ближайшие 3 года ничего сильно не поменяется, и доля официальных дилеров останется на том же уровне.

Итак, в обозримом будущем вырисовывается следующая картина. Рынок СТО наполнится федеральными/региональными сетями автосервисов, предоставляющих полный спектр услуг для почти любого автомобиля. Выгодным окажется плотное сотрудничество с дистрибьюторами запчастей. Конкуренция на рынке СТО пойдет в рост, а потому клиентоориентированность тоже должна стать одним из ключевых факторов в работе. А вот единичным сервисам придется покинуть рынок. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

ТО, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
26 марта 2018
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