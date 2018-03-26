Когда в России исчезнут последние независимые автосервисы

Так, по данным агентства «Автостат», в 2016 году у сетевиков было всего 2—3% рынка, в 2017 году — уже 6—7%. К концу этого года ожидается рост до 12%, в 2019 — до 24%. То есть в ближайшей перспективе (от 1 года до 5 лет) доля сетевых автосервисов в России продолжит расти. Плюсы нахождения в сети для них очевидны: реклама и маркетинг на федеральном уровне, техподдержка, эффективный персонал. Отлаженные процессы и централизованная закупка позволяют сетевым предприятиям устанавливать конкурентную цену. Да и сила бренда играет не последнюю роль, убеждая клиента в качестве услуг. Одиночные СТО попросту не могут себе позволить «играть» в таких масштабах. Да и смысла нет. Как сформируется рынок СТО в ближайшие годы порталу «АвтоВзгляд» рассказал генеральный директор ГК ASVA, эксперт в области управления малым бизнесом и продажами Сергей Карпушов.

Трудно быть независимым

Одним словом, чтобы встретить независимую СТО через 5—7 лет, придется постараться — они почти исчезнут как класс, не потянув конкуренцию. Такие автосервисы должны конкурировать и с дилерами (ставить цены ниже, но при этом удерживать уровень комфорта), и с сетями (здесь без вариантов), и с гаражами с их демпингом. Кстати, последние не вымрут — у частных автомехаников всегда найдется пара-тройка своих клиентов «по знакомству», без потока. Но их доля к 2025-му году будет настолько мала, что можно не включать самозанятых в общий рейтинг.