С 6 апреля в Подмосковье разрешат разгоняться на трассе до 110 км/ч

С 6 апреля 2018 года государственная компания «Автодор» увеличивает до 110 км/час максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М1 Беларусь с 32 по 43 км, расположенный в Московской области. Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей, — сообщает пресс-служба организации.

«Данный участок трассы М1 Беларусь соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения — 120 км/ч. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 км, увеличен, использована также светоотражающая пленка», — поясняется в тексте документа.