Объявлена дата начала российских продаж нового кроссовера Lifan X70

На сегодняшний день марка Lifan представлена в России кроссоверами X50, X60 и MYWAY, а также седанами Murman и Solano II. С целью привлечения новых покупателей китайцы решили привезти к нам и X70. Но по сути новый SUV — это следующее поколение «шестидесятого», сменившего не только генерацию, но и название.

«Новый Lifan X70 получил спортивный и динамичный дизайн кузова», — говорится в сообщении пресс-службы марки. Нельзя не заметить, что от своего предшественника кроссовер отличается и обилием хрома — им украшены радиаторная решетка, пороги, колесные диски, а также пятая дверь.

Длина автомобиля составляет 4390 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1715 мм. В компании пообещали, что и водитель, и пассажиры будут чувствовать себя в машине вольготно. Их, помимо прочего, порадуют «более эргономичный» салон и мультимедийный комплекс MP5 с крупным девятидюймовым экраном.

В движение Lifan X70 приводится двухлитровым четырехцилиндровым мотором, развивающим 136 л. с. Пару ему составляет — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Прочих технических подробностей пока нет. Как и цен, которые, вероятно, будут объявлены ближе к старту продаж.