Объявлена дата начала российских продаж нового кроссовера Lifan X70

Фото: www.elcuyano.com
Информация о том, что весной компания Lifan расширит свой российский модельный ряд за счет нового кроссовера X70, появилась уже давно. Наконец, представители марки анонсировали точную дату начала продаж. Согласно данным, размещенным на официальном сайте производителя, дилеры начнут принимать заказы на новинку 17 апреля.
Виктория Базылева

На сегодняшний день марка Lifan представлена в России кроссоверами X50, X60 и MYWAY, а также седанами Murman и Solano II. С целью привлечения новых покупателей китайцы решили привезти к нам и X70. Но по сути новый SUV — это следующее поколение «шестидесятого», сменившего не только генерацию, но и название.

«Новый Lifan X70 получил спортивный и динамичный дизайн кузова», — говорится в сообщении пресс-службы марки. Нельзя не заметить, что от своего предшественника кроссовер отличается и обилием хрома — им украшены радиаторная решетка, пороги, колесные диски, а также пятая дверь.

Длина автомобиля составляет 4390 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1715 мм. В компании пообещали, что и водитель, и пассажиры будут чувствовать себя в машине вольготно. Их, помимо прочего, порадуют «более эргономичный» салон и мультимедийный комплекс MP5 с крупным девятидюймовым экраном.

В движение Lifan X70 приводится двухлитровым четырехцилиндровым мотором, развивающим 136 л. с. Пару ему составляет — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Прочих технических подробностей пока нет. Как и цен, которые, вероятно, будут объявлены ближе к старту продаж.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, китайские авто
3 апреля 2018
1817
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы