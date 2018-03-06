Как открыть багажник без ключа

Открыть аналогичным путем багажник седана или купе гораздо сложней в связи с тем, что в некоторых авто с таким типом кузова опустить спинку заднего сидения невозможно. Эта проблема характерна для старых иномарок и отечественных моделей. Придется полностью снимать задний диван, отгибая петли, приваренные к кузову. К тому же не факт, что вам удастся пробраться в багажник, поскольку зачастую проход туда перекрыт рамами для усиления жесткости. Так что в подобной ситуации процедуру вскрытия лучше доверить мастерам в автосервисе.

Имейте в виду, если ваш автомобиль оборудован электроприводом замка, который вышел из строя, багажник можно открыть вручную. Для этого некоторые производители прячут ключ внутри брелока. Если он отсутствует, необходимо обратиться к дилеру.

Описанные способы вскрытия двери багажника актуальны в основном для старых подержанных автомобилей. Если речь идет о современных моделях, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться в автосервис. Кроме того, существуют специальные службы, оказывающие услуги по экстренному вскрытию любых замков.