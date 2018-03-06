Как открыть багажник без ключа

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Вы потеряли ключ от багажника, или замок безнадежно заклинило — обычно это случается в самый неподходящий момент. Например, когда в дальней дороге пробило колесо, его нужно срочно поменять, а к балоннику, домкрату и самой «запаске» доступа нет. Что делать?
Иван Флягин

Чтобы в такой ситуации попытаться открыть багажник, придется подобраться к его замку с внутренней стороны. В кроссоверах, универсалах и хетчбэках это сделать несложно. Достаточно сложить задние сидения и пролезть в грузовой отсек. У большинства автомобилей с таким типом кузова пятая (или третья) дверь открывается изнутри специальной ручкой. Найти ее с помощью фонарика не составит труда.

Если таковая отсутствует, либо привод замка неисправен, придется разбирать пластиковую обшивку двери. Каким образом открыть механизм, разобраться несложно — следует вставить в исполнительный механизм обычную отвертку и повернуть петлю, удерживающую дверь. Если потребуется замок демонтировать, это можно сделать с помощью воротка. Чаще всего для крепления производители используют болты размером М10–М15. Процедура уместна только в том случае, если вы уверены, что сможете самостоятельно починить механизм и поставить все обратно.

Открыть аналогичным путем багажник седана или купе гораздо сложней в связи с тем, что в некоторых авто с таким типом кузова опустить спинку заднего сидения невозможно. Эта проблема характерна для старых иномарок и отечественных моделей. Придется полностью снимать задний диван, отгибая петли, приваренные к кузову. К тому же не факт, что вам удастся пробраться в багажник, поскольку зачастую проход туда перекрыт рамами для усиления жесткости. Так что в подобной ситуации процедуру вскрытия лучше доверить мастерам в автосервисе.

Имейте в виду, если ваш автомобиль оборудован электроприводом замка, который вышел из строя, багажник можно открыть вручную. Для этого некоторые производители прячут ключ внутри брелока. Если он отсутствует, необходимо обратиться к дилеру.

Описанные способы вскрытия двери багажника актуальны в основном для старых подержанных автомобилей. Если речь идет о современных моделях, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться в автосервис. Кроме того, существуют специальные службы, оказывающие услуги по экстренному вскрытию любых замков.

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6 марта 2018
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