Как открыть багажник без ключа

Чтобы в такой ситуации попытаться открыть багажник, придется подобраться к его замку с внутренней стороны. В кроссоверах, универсалах и хетчбэках это сделать несложно. Достаточно сложить задние сидения и пролезть в грузовой отсек. У большинства автомобилей с таким типом кузова пятая (или третья) дверь открывается изнутри специальной ручкой. Найти ее с помощью фонарика не составит труда.
Если таковая отсутствует, либо привод замка неисправен, придется разбирать пластиковую обшивку двери. Каким образом открыть механизм, разобраться несложно — следует вставить в исполнительный механизм обычную отвертку и повернуть петлю, удерживающую дверь. Если потребуется замок демонтировать, это можно сделать с помощью воротка. Чаще всего для крепления производители используют болты размером М10–М15. Процедура уместна только в том случае, если вы уверены, что сможете самостоятельно починить механизм и поставить все обратно.