В России отзываются кроссоверы Mazda CX-5 из-за проблем с тормозами

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mazda выявила дефект стояночного тормоза, который послужил поводом для проведения в России масштабного отзыва кроссоверов CX-5. Официальные дилеры приглашают на ремонт владельцев 20 030 машин, проданных в 2012—2015 годах.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта под новую кампанию подпадают автомобили Mazda CX-5, оснащенные стояночным тормозом с механическим приводом. Проблема заключается в ненадлежащей герметичности чехла заднего суппорта, которая провоцирует коррозию. Если дефект не устранить, то со временем он приведет к снижению эффективности системы.

К примеру, припаркованный на уклоне автомобиль может при снятии «ручника» неожиданно дернуться. Чем это чревато — догадаться не трудно. Если не соблюдена дистанция до соседних машин, то существует высокая вероятность ДТП. И дабы избавить себя от неоправданных рисков, владельцам отзывных CX-5 следует при первой же возможности заехать к официальному дилеру.

«При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла», — говорится в сообщении Росстандарта.

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12 апреля 2018
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