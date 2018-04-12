В России отзываются кроссоверы Mazda CX-5 из-за проблем с тормозами

По данным Росстандарта под новую кампанию подпадают автомобили Mazda CX-5, оснащенные стояночным тормозом с механическим приводом. Проблема заключается в ненадлежащей герметичности чехла заднего суппорта, которая провоцирует коррозию. Если дефект не устранить, то со временем он приведет к снижению эффективности системы.

К примеру, припаркованный на уклоне автомобиль может при снятии «ручника» неожиданно дернуться. Чем это чревато — догадаться не трудно. Если не соблюдена дистанция до соседних машин, то существует высокая вероятность ДТП. И дабы избавить себя от неоправданных рисков, владельцам отзывных CX-5 следует при первой же возможности заехать к официальному дилеру.

«При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла», — говорится в сообщении Росстандарта.