Chery презентовала новый кроссовер, который придет в Россию

Прежде всего нужно сказать, что китайцы последнее время сильно прибавили в качестве. Очередной тому пример — новый кроссовер от популярной марки Chery. Мало того, что он прекрасно выглядит, так еще и не кисло оборудован. Тут вам и камеры-датчики, и информационно-развлекательный комплекс с огромным планшетником в центральной консоли, и широкий спектр вспомогательных ассистентов.
Если Chery Tiggo 8 не получит космический ценник, чем в последнее время грешат китайские компании, обосновавшиеся в России, то он сможет привлечь автолюбителей, присматривающихся к Hyundai Grand Santa Fe, KIA Sorento Prime и даже Ford Explorer. У себя на родине кроссовер поступит к дилерам по цене минимум в 111 800 юаней, что в переводе на наши деньги составляет около 1 100 000 рублей. Вот бы с таким прайсом и приехал к нам этот автомобиль.
– Любая новая модель, которая появляется на внутреннем рынке, всегда рассматривается нами для вывода на российский рынок. На автомобили класса, к которому относится модель Tiggo 8, мы видим большой спрос и интерес, поэтому вероятность появления этой модели в России крайне велика. Но это случится не ранее, чем через год после старта продаж в КНР — такова многолетняя практика Cherу в отношении всех новых продуктов, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» в кулуарах Пекинского моторшоу руководитель пресс-службы Chery Russia Евгения Никитена-Кацарская.
Покупатели смогут выбирать между механической коробкой передач и роботом с двойным сцеплением о шести скоростях. Двигатель — безальтернативный бензиновый объемом 1,5 литра.