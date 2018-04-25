Chery презентовала новый кроссовер, который придет в Россию

Прежде всего нужно сказать, что китайцы последнее время сильно прибавили в качестве. Очередной тому пример — новый кроссовер от популярной марки Chery. Мало того, что он прекрасно выглядит, так еще и не кисло оборудован. Тут вам и камеры-датчики, и информационно-развлекательный комплекс с огромным планшетником в центральной консоли, и широкий спектр вспомогательных ассистентов.

Если Chery Tiggo 8 не получит космический ценник, чем в последнее время грешат китайские компании, обосновавшиеся в России, то он сможет привлечь автолюбителей, присматривающихся к Hyundai Grand Santa Fe, KIA Sorento Prime и даже Ford Explorer. У себя на родине кроссовер поступит к дилерам по цене минимум в 111 800 юаней, что в переводе на наши деньги составляет около 1 100 000 рублей. Вот бы с таким прайсом и приехал к нам этот автомобиль.