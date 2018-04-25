Кроссовер Renault Duster Dakar обновился и подорожал

Опознать Renault Duster особой версии Dakar можно по расширителям колесных арок, 16-дюймовым колесным дискам Black Thema и боковым молдингам, на которые нанесена надпись с названием спецсерии. От обычного «Дастера» этот отличается также окрашенными в черный цвет внешними зеркалами и хромированной накладке на заднем бампере с фирменным логотипом.

Никаких изменений не произошло и под капотом. Кроссоверы «дакаровской» серии, как и прежде, комплектуются двумя бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми двигателями мощностью 114 и 143 л. с., а также 109-сильным «дизелем» объемом 1,5 литра. Моторы трудятся с шестиступенчатой «механикой» или — в модификации с топовым 143-сильным двигателем — «автоматом».

Уже в базовой комплектации Renault Duster Dakar располагает системой дистанционного запуска двигателя, круиз-контролем, кондиционером и противотуманными фарами. В список оборудования кроссовера также входят обогрев передних кресел, лобового стекла и прочие опции, предусмотренные для комфорта водителя и пассажиров.

Приобрести «дакаровский» Duster можно будет уже в мае — по цене от 1 005 990 рублей.