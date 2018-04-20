Росстат сообщил, на сколько в реальности подорожал бензин

По данным Росстата на 16 апреля цена литра бензина марки АИ-92 дошла до 38 рублей 30 копеек, на АИ-95 — до 41 рубля 31 копейки, и АИ-98 — до 46 рублей 62 копеек. Рост стоимости топлива наблюдался практически во всех субъектах Российской Федерации. Больше всего он ударил по карману жителей Саранска и Сыктывкара — там подорожание составило 1,0%. В Симферополе ценники на бензин подскочили на 0,9%, в Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе — на 0,8%.

В Москве за минувшую неделю стоимость этого вида топлива в среднем увеличилась на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. Единственным городом, где отмечается снижение цены, оказалась Чита. Там бензин подешевел на 0,1%.

Самое дешевое дизельное топливо продается в Назрани по 33 рубля 74 копейки. Самое дорогое — в Анадыре, по 53 рубля.