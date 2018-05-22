Первый кроссовер Ferrari поступит в продажу раньше, чем планировалось

На протяжении нескольких лет представители Ferrari твердили, что в компании не намерены поддаваться всеобщему помешательству и расширять свой модельный ряд за счет кроссовера. Однако в начале нынешнего года глава марки Серджио Маркионне сообщил, что в Маранелло все же приступили к разработке первого в истории бренда SUV. Сдались.

Предполагалось, что дилеры начнут принимать заказы на новинку в конце 2019 или в начале 2020 года. Но, по данным издания Autocar, автостроитель сдвинул сроки — премьера автомобиля состоится чуть раньше, чем планировалось. Спешить вынуждают конкуренты: сегмент люксовых кроссоверов, в котором сейчас представлены Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, в скором времени пополнит SUV от Aston Martin.

Никаких технических подробностей новинки нет — есть лишь несколько неподтвержденных версий. Согласно одной из них, кроссовер Ferrari построят на базе GTC4, а под его капотом поселится совершенно новый V8. Согласно другой — машину вооружат гибридной силовой установкой, в состав которой войдет эта самая V-образная «восьмерка».