Новый кроссовер Citroёn C5 Aircross приедет в Россию

Европейская премьера нового Citroёn C5 Aircross состоится 24 мая, а старт продаж новинки запланирован на октябрь. Чуть позже кроссовер доберется и до нашей страны. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, на отечественный авторынок SUV выйдет в следующем году.
Citroёn C5 Aircross продается в Китае еще с осени прошлого года, и теперь, наконец, кроссовер отправляется покорять Европу. Согласно информации, опубликованной в профилях компании Citroёn в социальных сетях, премьера автомобиля состоится уже 24 мая. А в октябре первые «живые» автомобили поступят к местным дилерам.
Citroёn C5 Aircross построен на модульной платформе EMP2 — той же базе, что лежит в основе кроссоверов Peugeot 3008 и 5008. Будущий конкурент Nissan Qashqai и Toyota RAV4 встанет на конвейер завода во французском городе Ренн — там будут собирать автомобили, ориентированные на европейский рынок. Машины для КНР, напомним, выпускают в китайском Чэнду.
Пока неясно, чем европейский C5 Aircross отличается от китайского — все подробности автостроитель раскроет лишь 24 мая. Как бы там ни было, наверняка кроссовер для Европы оборудован 8-дюймовым тачпадом мультимедийной системы, цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфона и другими опциями.
В Китае C5 Aircross предлагается в двух модификациях с бензиновыми моторами мощностью 165 и 200 л. с., с каждым из которых работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Чуть позже появится и гибридная версия с силовой установкой, генерирующей 300 сил. С какими двигателями кроссовер поступит на европейский рынок — неизвестно.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Citroёn, в следующем году новый C5 Aircross приедет в Россию — более точные сроки пока не называются. Разумеется, на сегодняшний день нет и никакой информации о машине для нашей страны — все подробности французы раскроют ближе к старту продаж.