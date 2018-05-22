Новый кроссовер Citroёn C5 Aircross приедет в Россию

Пока неясно, чем европейский C5 Aircross отличается от китайского — все подробности автостроитель раскроет лишь 24 мая. Как бы там ни было, наверняка кроссовер для Европы оборудован 8-дюймовым тачпадом мультимедийной системы, цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфона и другими опциями.

В Китае C5 Aircross предлагается в двух модификациях с бензиновыми моторами мощностью 165 и 200 л. с., с каждым из которых работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Чуть позже появится и гибридная версия с силовой установкой, генерирующей 300 сил. С какими двигателями кроссовер поступит на европейский рынок — неизвестно.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Citroёn, в следующем году новый C5 Aircross приедет в Россию — более точные сроки пока не называются. Разумеется, на сегодняшний день нет и никакой информации о машине для нашей страны — все подробности французы раскроют ближе к старту продаж.