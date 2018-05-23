Кроссовер Hyundai Creta стал дороже

Начальный прайс самого востребованного кроссовера остался на прежней отметке в 819 900 рублей. За эти деньги россиянам предлагается переднеприводная «Крета», оснащенная 123-сильным мотором и «механикой», в базовой комплектации Start. Более дорогая версия Active с тем же силовым агрегатом обойдется теперь в 932 900 рублей — она подорожала на 15 000 целковых.

Автомобиль в исполнении Comfort с двигателем в 123 силы и «автоматом» продается по цене от 1 062 900 рублей. А за самую доступную машину в топовой комплектации Travel, оборудованную все тем же 123-сильным мотором, дилеры просят от 1 067 900. Отметим, что корейцы подняли прайсы лишь на те автомобили, что выпущены в нынешнем году.

По итогам января-апреля Hyundai Creta разлетелась в России тиражом в 21 697 единиц. Эта модель возглавляет сегмент кроссоверов, а также входит в пятерку самых продаваемых легковых автомобилей. «Крета» располагается на четвертой строчке в общем зачете — впереди только KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta.