KIA предложила потребителям выбрать название для нового кроссовера

Концептуальный кроссовер KIA SP, который стал предвестником новой модели, показали в феврале нынешнего года на автосалоне в Дели. Серийная же версия авто, как ожидается, дебютирует в 2019-м. Уже известно, что производство машины, ориентированной исключительно на индийский авторынок, наладят на заводе KIA в штате Андхра Прадеш.

Название для нового кроссовера автостроитель попросил выбрать потребителей. В рамках первого этапа кампании корейцы отобрали четыре варианта: Trailster, Tusker, Trazor и SP-Z. Далее пройдет интернет-голосование, по итогам которого KIA примет окончательное решение. Интересно, что в опросе могут принимать участие все желающие, а не только жители Индии.

Новый компактный кроссовер станет первой моделью KIA, представленной в Индии. Следом за ним в первые полтора года на рынок выйдут еще четыре автомобиля. В соответствии со стратегией марки все машины будут адаптированы с учетом специфики климата и местных дорог.