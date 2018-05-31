KIA предложила потребителям выбрать название для нового кроссовера

Фото: KIA
Компания KIA готовится к выходу на авторынок Индии, и первой ласточкой станет совершенно новый компактный кроссовер. Дабы привлечь внимание покупателей, корейцы предложили им самим выбрать название для новинки.
Виктория Базылева

Концептуальный кроссовер KIA SP, который стал предвестником новой модели, показали в феврале нынешнего года на автосалоне в Дели. Серийная же версия авто, как ожидается, дебютирует в 2019-м. Уже известно, что производство машины, ориентированной исключительно на индийский авторынок, наладят на заводе KIA в штате Андхра Прадеш.

Название для нового кроссовера автостроитель попросил выбрать потребителей. В рамках первого этапа кампании корейцы отобрали четыре варианта: Trailster, Tusker, Trazor и SP-Z. Далее пройдет интернет-голосование, по итогам которого KIA примет окончательное решение. Интересно, что в опросе могут принимать участие все желающие, а не только жители Индии.

Новый компактный кроссовер станет первой моделью KIA, представленной в Индии. Следом за ним в первые полтора года на рынок выйдут еще четыре автомобиля. В соответствии со стратегией марки все машины будут адаптированы с учетом специфики климата и местных дорог.

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31 мая 2018
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