Новый Mitsubishi Eclipse Cross подешевел на 100 000 рублей

При этом условии прайс на Mitsubishi Eclipse Cross начинается от 1 233 000 рублей. Зато понижение стоимости действует на все комплектации модели. Кстати, предложение может суммироваться со льготной кредитной программой.

Президент ООО «ММС Рус» Наоя Накамура поделился с порталом «АвтоВзгляд», что специальное предложение направлено на то, чтобы повысить интерес к бренду и увеличить его привлекательность для российского покупателя. А сама модель задает именно тот вектор, которого будет придерживаться производитель, создавая новые продукты.

Напомним, что Eclipse Cross дебютировал в России в середине апреля этого года, ознаменовав старт продаж. Купеобразный кроссовер производится на заводе в Японии, но есть вероятность, что новинку начнут собирать на калужском «ПСМА Рус».