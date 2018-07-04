Новый Mitsubishi Eclipse Cross подешевел на 100 000 рублей

Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi объявила о летней скидке на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Со 2 июня стартовала акция, по которой можно приобрести этот автомобиль на 100 000 дешевле. Правда, «облегченный» ценник предлагают не каждому желающему: выгодой можно воспользоваться только по программе Trade-In.
Светлана Ермолаева

При этом условии прайс на Mitsubishi Eclipse Cross начинается от 1 233 000 рублей. Зато понижение стоимости действует на все комплектации модели. Кстати, предложение может суммироваться со льготной кредитной программой.

Президент ООО «ММС Рус» Наоя Накамура поделился с порталом «АвтоВзгляд», что специальное предложение направлено на то, чтобы повысить интерес к бренду и увеличить его привлекательность для российского покупателя. А сама модель задает именно тот вектор, которого будет придерживаться производитель, создавая новые продукты.

Напомним, что Eclipse Cross дебютировал в России в середине апреля этого года, ознаменовав старт продаж. Купеобразный кроссовер производится на заводе в Японии, но есть вероятность, что новинку начнут собирать на калужском «ПСМА Рус».

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5 июля 2018
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