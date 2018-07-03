Toyota RAV4 против Volkswagen Tiguan: какой кроссовер популярнее

Аналитики представили мировой рейтинг популярности в сегменте SUV за пять месяцев 2018 года. Первое место занял кроссовер Toyota RAV4. Правда, в России некогда крайне востребованную модель обошли по продажам, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сразу шесть представителей сегмента SUV.
Всего в мире было продано 335 128 кроссоверов Toyota RAV4, прибавив к общей цифре 7,8% по сравнении с прошлым годом. На нашем рынке стартовый ценник на него отталкивается от 1 449 000 рублей.
Второе место получил Volkswagen Tiguan. Немцам удалось реализовать 332 185 машин, уступив японцам всего три тысячи машин. Модель поднялась с третьего места на второе, гораздо заметнее по сравнению с лидером увеличив динамику продаж — на 13,7%, сообщает авторитетное агентство Focus2move.
Да и в России «Тигуан» чувствует себя гораздо лучше «Рафика» — в период с января по май покупатели увезли из дилерских центров 12 948 машин, в то время, как «Тойота» пристроила немногим больше 11 000 своих «паркетников». Не в последнюю очередь благодаря более лояльному прайсу — VW Tiguan просит за себя минимум 1 399 000 рублей.
Третью строчку заняла Honda CR-V, опустившись на один пункт. С января по май в мире приобрели 276 704 японских кроссовера (+7,3%). У россиян модель особой популярностью не пользуется — авто даже не попала в ТОП-10.
Надо сказать, что сегмент SUV довольно резво набирает обороты в мировых масштабах. На долю кроссоверов и внедорожников пришлось 34,4% от всех продаж пассажирского транспорта.
Напомним, что в российском хит-параде самых продаваемых SUV за первые пять месяцев года лидирует Hyundai Creta. Второе место занял Renault Duster. А в третью строчку вписан KIA Sportage. Для сравнения: в мировом списке Sportage попал только на 9 позицию.