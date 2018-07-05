Названы даты начала продаж в России новых Hyundai Santa Fe и Tucson

Вторая новинка — абсолютно новый Hyundai Santa Fe — российская публика сможет познакомится с новинкой в рамках Московского моторшоу 29 августа, а уже в сентябре живые автомобили появятся у дилеров.

Четвертое поколение Hyundai Santa Fe получило новую систему распознавания голоса на базе искусственного интелекта Kakao I, как у премиального Genesis G70, благодаря чему задавать маршруты в навигации можно фразами.

Камеры и датчики кроссовера будут следить за разметкой и предупреждать о возможном фронтальном столкновении. Да и о забытом на заднем сидении ребенке или собаке автомобиль вежливо напомнит нерадивому владельцу.

Ко всему прочему, мультимедийная система Santa Fe получила умного помощника SoundHound, благодаря которому владелец может легко определить исполнителя трека и его название.И он же может вслух читать SMS и делать голосовые заметки. Больше подробностей о российских спецификациях нового Hyundai Santa Fe производитель обещал рассказать ближе в старту продаж.