Названы даты начала продаж в России новых Hyundai Santa Fe и Tucson

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители Hyundai в рамках пресс-конференции, посвященной результатам продаж на российском рынке, обновленный кроссовер Tucson и свежая генерация его старшего брата Santa Fe поступят в продажу к осени.
Если быть точнее, то в августе стартуют продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson.
Кроссовер предстанет перед российской публикой с легким внешним фейслифтом и новым интерьером в стиле Hyundai i30, где центральное место отведено под планшетообразный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы.
Экран головного устройства отображает навигацию с 3D-картами, а сама система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Так же в салоне обновленного Туссана появились беспроводная зарядка для смартфона и USB для пассажиров второго ряда.
Напомним, что Hyundai Tucson, по итогам первого полугодия 2018 года занял третью строчку продаж среди моделей марки с результатом 10 218 проданных авто.
Вторая новинка — абсолютно новый Hyundai Santa Fe — российская публика сможет познакомится с новинкой в рамках Московского моторшоу 29 августа, а уже в сентябре живые автомобили появятся у дилеров.
Четвертое поколение Hyundai Santa Fe получило новую систему распознавания голоса на базе искусственного интелекта Kakao I, как у премиального Genesis G70, благодаря чему задавать маршруты в навигации можно фразами.
Камеры и датчики кроссовера будут следить за разметкой и предупреждать о возможном фронтальном столкновении. Да и о забытом на заднем сидении ребенке или собаке автомобиль вежливо напомнит нерадивому владельцу.
Ко всему прочему, мультимедийная система Santa Fe получила умного помощника SoundHound, благодаря которому владелец может легко определить исполнителя трека и его название.И он же может вслух читать SMS и делать голосовые заметки. Больше подробностей о российских спецификациях нового Hyundai Santa Fe производитель обещал рассказать ближе в старту продаж.