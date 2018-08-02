Водителей стали штрафовать за мигание дальним светом

Называйте, как хотите — эволюция или деградация, но все новым ухищрениям придорожных полицейских можно только позавидовать. Вот представьте: мигнули вы дальним светом фар водителю впереди идущего авто, чтобы он уступил дорогу, или моргнули встречной машине, едущей с «дальняком», дабы потушить его огни, а вам за это — бац, и штраф!

Не верите? Вот и мы не верили, пока не пообщались с «рулевыми», попавшими на крючок дежуривших у обочины гаишников.

Судя по топикам и постам в интернете, на определенном участке трассы стоят с небольшим расстоянием друг от друга два экипажа, которые не борьбы с аварийностью ради, а пополнения — то ли бюджета, то ли собственных карманов для — ловят нарушителей за скорость. Ситуация, в общем-то, обыденная, и вроде бы даже вполне себе правомерная. Если бы не одно «но».