Водителей стали штрафовать за мигание дальним светом

Фото: Наталия Губернаторова
На профильных форумах и в социальных сетях сейчас бурно обсуждают, как на ряде федеральных трасс гаишники стали наказывать водителей за моргание дальним светом. Правомерны ли действия сотрудников ГИБДД, или это очередная хитроумная «разводка», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Называйте, как хотите — эволюция или деградация, но все новым ухищрениям придорожных полицейских можно только позавидовать. Вот представьте: мигнули вы дальним светом фар водителю впереди идущего авто, чтобы он уступил дорогу, или моргнули встречной машине, едущей с «дальняком», дабы потушить его огни, а вам за это — бац, и штраф!

Не верите? Вот и мы не верили, пока не пообщались с «рулевыми», попавшими на крючок дежуривших у обочины гаишников.

Судя по топикам и постам в интернете, на определенном участке трассы стоят с небольшим расстоянием друг от друга два экипажа, которые не борьбы с аварийностью ради, а пополнения — то ли бюджета, то ли собственных карманов для — ловят нарушителей за скорость. Ситуация, в общем-то, обыденная, и вроде бы даже вполне себе правомерная. Если бы не одно «но».

Водителей, предупреждающих встречный транспорт дальним светом фар о поджидающей засаде, сотрудники ДПС останавливают и обвиняют в нарушении ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей.

Кажется, что теоретически привлечь к ответственности, столь виртуозно прикрываясь буквой закона, полицейские могут и за братский шоферский жест, предупреждающий о дежуривших на дороге инспекторах, и за водительскую просьбу принять вправо, и за встречную напоминалочку о не выключенном дальнем свете. Но когда кажется — креститься нужно.

Иначе говоря, сотрудники ГАИ не имеют никакого права штрафовать автомобилистов за подобные действия, ибо не нарушается ни один из пунктов ст. 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» Правил дорожного движения!

Если еще проще, то прямого запрета на мигание фарами нет ни в одном российском законодательном акте. Вероятно, блюстители дорожного правопорядка, как они себя сами называют, попросту пользуются неграмотностью водителей, или берут последних на испуг.

Между тем, под нарушением правил пользования световыми приборами подразумевается либо их отсутствие на транспортном средстве, либо не переключение дальнего света фар на ближний в случаях, предусмотренных ПДД.

И еще гайцы могут привлечь водителя к ответственности, когда тот проигнорировал технические требования, зафиксированные в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В иных случаях, как уже было сказано, штрафы незаконны.

Интересно, умерят ли свой пыл после нашей публикации работающие в паре экипажи на Ярославском и Киевском шоссе?

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2 августа 2018
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