Названы самые популярные кроссоверы Европы

На этом VW остановили свой выбор 188 158 европейцев, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российские цены на «Тигуан» стартуют с отметки 1 399 000 рублей.

Вторая строчка европейского ТОП досталась «японцу»: Nissan Qashqai разошелся тиражом в 180 263 автомобиля, увеличив свою долю рынка на 2,4%. Россиянину такое авто обойдется сегодня минимум в 1 126 000 «деревянных».

Тройку лидеров среди «паркетников» Старого Света замыкает Renault Captur. Французский SUV продали тут в количестве 138 460 автомобилей, что на 8,8% больше чем годом ранее. В России модель известна под именем Kaptur. Чтобы стать его обладателем, требуется иметь хотя бы 879 000 рублей.

На четвертом месте по продажам на европейском рынке кроссоверов обосновался Peugeot 3008. Дилерам удалось реализовать 130 508 экземпляров модели (+27,9%). За ним следует Dacia Duster (120 199 единиц, +25,7%), знакомый нам под брендом Renault.

Пункты с шестого по десятый автомобильного чарта, составленного на основе иссделований аналитического агентства focus2move, выглядят таким образом: Peugeot 2008 (114 028 автомобилей, −2,9%), Ford Kuga (111 191 машина, +13,3%), Hyundai Tucson (101 650 экземпляров, −2,3%), KIA Sportage (96 935 единиц, −6,7%) и Toyota C-HR (85 228 авто, +27,9%)