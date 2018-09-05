Новый Subaru Forester получил сертификацию для России

Японцы начали готовиться к запуску «паркетника» на российский рынок, но даже ориентировочных сроков производитель пока не называл.

В моторной гамме сохранится пара, хоть и модернизированных, но знакомых нам бензиновых четырехцилиндровых «атмосферника»: двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. и агрегат объемом 2,4 л, который теперь стал выдавать 185 «лошадей» вместо 171. Оба работают в паре с вариатором и питаются АИ-95. Традиционно все «Форестеры» безальтернативно будут оснащены системой полного привода.

Напомним, что сейчас у нас продается Subaru Forester четвертого поколения в девяти комплектациях и с тремя двигателями. В их числе — двухлитровый турбомотор мощностью 241 л. с. После смены генераций этот агрегат канет в Лету.

Стоимость кроссовера в базе на данный момент составляет 1 719 000 рублей. О том, какой ценник получит новинка, пока не известно.