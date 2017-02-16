Объявлены цены на новый Hyundai Solaris

Более мощная версия Active Plus с 1,6-литровым двигателем и расширенным пакетом опций будет продаваться по цене от 699 900 до 764 900 рублей. Прайс на комплектацию Comfort установлен в диапазоне от 744 900 до 809 900 «деревянных». Топовая версия «Соляриса» Elegance, включающая в себя парктроники, современную мультимедийную систему, климат-контроль и более богатое оформление экстерьера, потянет от 859 900 до 899 900 рублей.

Напомним, производство модели налажено на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге. Новые автомобили вне зависимости от комплектации оснащаются системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Первые машины появятся в дилерских центрах уже в конце февраля.