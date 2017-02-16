Объявлены цены на новый Hyundai Solaris

Базовый автомобиль оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В список опции входят фронтальные подушки безопасности, датчик давления в шинах, а также электронный ассистент управления стабилизацией, включающий в себя в том числе хорошо знакомые системы динамической стабилизации и антипробуксовки. Для удобства водителя также предусмотрена регулировка по высоте сиденья, руля и передних ремней безопасности.
Компания Hyundai, наконец, объявила цены на Solaris нового поколения. За автомобиль в базовой комплектации Active придется выложить 599 000 рублей.
Более мощная версия Active Plus с 1,6-литровым двигателем и расширенным пакетом опций будет продаваться по цене от 699 900 до 764 900 рублей. Прайс на комплектацию Comfort установлен в диапазоне от 744 900 до 809 900 «деревянных». Топовая версия «Соляриса» Elegance, включающая в себя парктроники, современную мультимедийную систему, климат-контроль и более богатое оформление экстерьера, потянет от 859 900 до 899 900 рублей.
Напомним, производство модели налажено на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге. Новые автомобили вне зависимости от комплектации оснащаются системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Первые машины появятся в дилерских центрах уже в конце февраля.
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