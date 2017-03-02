У 11 производителей изменились цены на автомобили

Так, компания Ford подняла цену на обновленный кроссовер Kuga на 1,3−2% в зависимости от комплектации, сообщает «Автостат». Японский бестселлер Nissan Qashqai подорожал на 1,5−2,2%, а седан Almera нынешнего года выпуска — на 1,9−2,5%. В компании MINI решили увеличить цену только лишь на модель One в модификации John Cooper Works — на 1,2%.

Корейская компания Hyundai начала продажи Solaris четвертого поколения, и если сравнивать прайс с ценой предыдущей генерации, что не совсем корректно, минимальная цена на машину снизилась на 4%, а максимальная подросла на 4,5%. Примерно такая же ситуация с кроссовером Subaru XV 2017 года выпуска, который теперь продается в единственном варианте Hyper Edition — «входной билет» подорожал на 13,1%, а максимальный прайс — на 3,4%. Французская компания Peugeot убрала из продажи модификацию 308 GT, что повлекло за собой снижение максимальной цены автомобиля на 5,3%.