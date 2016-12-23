Почему многие владельцы подержаных BMW 3-серии недовольны своим авто

Возможно в этом виновата нынешняя тенденция в автомобильной отрасли, следуя которой почти все производители вынуждены искусственно уменьшать расчетный срок службы выпускаемых машин. Автопродажи ежегодно растут — временные трудности российского авторынка не в счет — и маркетологи компаний всеми правдами и неправдами заставляют потребителя чаще менять свое транспортное средство на новое, поэтому автостроителям нет смысла заморачиваться его ресурсом. И концерн BMW здесь — не исключение. Иначе как объяснить изначально слабую шумоизоляцию, легко царапающееся лакокрасочное покрытие и скрипящие уплотнители дверей «трешек» с индексом F30.

Или взять хотя бы хромированные детали внешнего декора, которые дилеры нередко меняют уже через пару месяцев зимней эксплуатации. На многих BMW 3-серии через год жизни сколами украшены передняя часть кузова и колесные арки с порогами, особенно, если нет брызговиков. Владельцы выходят из положения, обрабатывая капот, фары и передние крылья так называемым жидким стеклом или нанося на них специальную защитную пленку. Многие мастерские наладили практически конвейерную установку на машину дополнительной шумки. Цены варьируются от 15 000 за обработку колесных арок до почти 40 000 рублей за весь автомобиль.