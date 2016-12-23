Почему многие владельцы подержаных BMW 3-серии недовольны своим авто

BMW 3-серии — машина, безусловно, знаковая не только для поклонников баварской марки, но и для тех автолюбителей, которых не могут себе ее позволить. Мечта стоит дорого, да и содержание инновационного и технологичного «немца» обходится совсем не дешево. К тому же при всех своих достоинствах, а их у автомобиля немало, современная «трешка» в отличие от своих предшественников, не отличается надежностью.

Сергей Федоров

Возможно в этом виновата нынешняя тенденция в автомобильной отрасли, следуя которой почти все производители вынуждены искусственно уменьшать расчетный срок службы выпускаемых машин. Автопродажи ежегодно растут — временные трудности российского авторынка не в счет — и маркетологи компаний всеми правдами и неправдами заставляют потребителя чаще менять свое транспортное средство на новое, поэтому автостроителям нет смысла заморачиваться его ресурсом. И концерн BMW здесь — не исключение. Иначе как объяснить изначально слабую шумоизоляцию, легко царапающееся лакокрасочное покрытие и скрипящие уплотнители дверей «трешек» с индексом F30.

Или взять хотя бы хромированные детали внешнего декора, которые дилеры нередко меняют уже через пару месяцев зимней эксплуатации. На многих BMW 3-серии через год жизни сколами украшены передняя часть кузова и колесные арки с порогами, особенно, если нет брызговиков. Владельцы выходят из положения, обрабатывая капот, фары и передние крылья так называемым жидким стеклом или нанося на них специальную защитную пленку. Многие мастерские наладили практически конвейерную установку на машину дополнительной шумки. Цены варьируются от 15 000 за обработку колесных арок до почти 40 000 рублей за весь автомобиль.

Пользователи также сетуют на отсутствие поясничного упора водительского кресла в начальных версиях машины. Можно бы и озадачится, ведь прайс-лист на «трешку» сегодня стартует с отметки 1 800 000 в российской валюте. Поэтому особо требовательные и обеспеченные клиенты приобретают сиденье от более дорогих версий у дилеров. Однако стоит такое кресло немало — 70 000(!) целковых. К слову, ценник на запчасти к «трешке» гуманностью не отличаются.

На подержанной BMW 3-серии обязательно стоит проверить водостоки, которые быстро забиваются и вода проникает в салон, оставляя на ковриках лужи. Компания даже проводила отзывную акцию и теперь на всех дилерских машинах чистка водостоков включена в список бесплатного обслуживания. На 3-серии очень «мягкое» ветровое стекло, которое затирается до матового состояния буквально через несколько месяцев. Спасает установка качественного неоригинала — от 17 000 рублей. Да, и не ищите в багажнике запаску: здесь нет даже докатки — только флакон со специальным шинным герметиком. Все «трешки» BMW комплектуются не боящимися проколов покрышками Runflat.

Российские дилеры сначала продавали третью серию BMW с турбонаддувными моторами: бензиновыми «четверками» объемом 2 л (184 и 245 л.с.) и 1,6 л мощностью 136 сил, а также 306-сильной трехлитровой «шестеркой». На дизельную версию модели устанавливался двухлитровый двигатель мощностью 184 силы. После обновления 2015 года под капотом баварской «трешки» прописался трехцилиндровый 136-сильный бензиновый турбомотор, который стал для модели базовым. Подробнее остановимся на двигателях дорестайлинговых машин.

Бензиновые движки с непосредственным впрыском работают жестко, с характерным дизельным стрекотом, что многим непосвященным может показаться неисправностью. Залог долголетия моторов — использование качественного масла и топлива, а также своевременное техническое обслуживание. В общем-то, о необходимости заехать на сервис подскажет бортовой компьютер, но сервисмены рекомендуют делать ТО через 10 000 км, если машина эксплуатируется в мегаполисе. Тех, кто самопроизвольно увеличивает межсервисный интервал и льет в мотор дешевое масло, машина наказывает выходом из строя турбины. У дилеров узел стоит под 100 000 рублей, а замена на фирменном сервисе выльется еще в 40 000.

Почти на всех «трешках» вытягивается цепь привода масляного насоса. Замена потребует у владельца от 15 000 до 35 000 целковых. Случаются неполадки в системе изменения фаз и подъема клапанов, а также в механизме газораспределения. На гарантийных машинах дилеры даже меняли распределительные валы по причине заводского брака. Беэмвешные моторы любят масло. Севисмены допускают его расход на угар до одного литра на 5000 км. Если лимит превышает установленный, надо срочно ехать в техцентр.

В группе риска также система «старт-стоп» и многочисленные электронные датчики, при выходе из строя которых (например, положения коленчатого вала), мотор даже может внезапно заглохнуть. Стоят они не так дорого, но вместе с диагностикой и работой по замене у официалов на круг набегает довольно приличная сумма. Все моторы, особенно флагманская «шестерка», боятся перегрева. Поэтому надо постоянно следить за температурой и состоянием охлаждающей жидкости. Но если заметили подтекание тосола, не спешите бить тревогу. Причина скорее всего в негерметичности крышки расширительного бачка. Для моторов «трешки» это распространенный дефект.

Тяговитый и экономичный дизельный мотор в целом надежен. Однако цепь ГРМ после 50 000 км склонна к растяжению. Как только почувствовали специфическое полязгивание, обращайтесь к специалистам. Иначе последствия могут быть весьма тяжелыми для кошелька. Кроме того, с возрастом автомобиля наверняка придется раскошелиться на новые форсунки (по 28 000 рублей) и насос, а также противосажевый фильтр (86 000 рублей). И еще. При выборе подержанной BMW 3-серии с двухлитровыми моторами, как с бензиновым, так и с дизелем, имейте в виду, что на многих из них движки чипованные. От таких машин лучше сразу отказаться.

Подержанные BMW 3-серии можно подыскать как с шестиступенчатой «механикой», так и с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. К МКП претензий по большому счету нет, а вот случаи поломки АКП имеют место, причем даже в гарантийный период. Бывает, что выходят из строя датчики и блок управления коробкой. Некоторые владельцы жалуются на внезапную поломку «автомата», восстановление которого требует минимум 160 000 рублей. Сцепление служит в среднем 100 000 км. Замена его потянет на 30 000 целковых, правда, только в том случае, если не надо будет обновлять двухмассовый маховик. Ведь деталь стоит минимум 65 000 рублей. В полноприводной трансмиссии нередко ломается раздаточная коробка…

Полностью независимая подвеска обеспечивает «трешке» BMW филигранную управляемость и достойные ходовые качества, а любителей погонять среди владельцев этих машин немало. Продолжительность жизни элементов ходовой части напрямую зависит от стиля езды — «шумахеры» перебирают подвеску гораздо чаще, чем спокойные водители. Гонщики успокаивают себя тем, что на рынке почти новые запчасти можно купить подешевке. Поскольку многочисленные владельцы-стритрейсеры, дорабатывая свое авто, приобретают тюнинговые детали шасси, а старые продают.

В рулевом управлении слабым местом считается рейка. Сначала она начинает издавать неприятный скрип, который устраняется элементарной смазкой. Сервисмены даже включили эту операцию в ТО. После 50 000 км пробега велика вероятность выхода из строя электроусилителя руля. В этом случае дилеры меняют по гарантии рейку в сборе, а если машина уже вышла из этого возраста, то на замену механизма можно потратить сумму с пятью нулями.

Много неприятностей предоставляет электрика. Часто глючат парктроники, датчики дождя, температуры и прочие, может погаснуть экран мультимедиа или приборная панель. Отметим, что диагностика и ремонт электрооборудования отнюдь не дешевы. Штатный аккумулятор на «трешке» — гелевый. Он способен выдерживать глубокие разряды и обеспечивает работу всех электронных систем автомобиля, но в холодное время быстро разряжается. Важно не допустить этого и вовремя подзарядить, восстановив его работоспособность. В противном случае придется покупать новую батарею, которая стоит порядка 22 000 рублей.

Таким образом, беспроблемным BMW 3-серии никак не назовешь. К тому же автомобиль отличается высокой ликвидностью и купить достойный экземпляр 2012 года выпуска дешевле 950 000 рублей вряд ли получится. При этом еще не известно, какие сюрпиризы преподнесет в дальнейшей эксплуатации «трешка» из вторых рук. Поэтому, как сказал один из поклонников модели, «если нашли деньги на подержанную BMW, насобираете и на новую». По крайней мере, не будет нужды тратиться на исправление всех дефектов машины, которые проявились у первого владельца.

автопродажи, авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
23 декабря 2016
88