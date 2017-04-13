Когда KIA Picanto третьего поколения появится в России

В салоне автомобиля «поселился» семидюймовый тачпад мультимедийной системы. Причательно, что экран переместился ближе к водителю, чтобы то не отвлекался от дороги. Благодаря применению звукопоглащающей пены и специальных панелей улучшилась и шумоизоляция.

Моторная линейка нового Picanto включает в себя два бензиновых модернизированных двигателя: литровый MPI мощностью 67 л.с. и 84-сильный MPI рабочим объемом 1,2 л. Первый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», в то время как пару второму составляет четырехдиапазонный «автомат».