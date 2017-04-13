Когда KIA Picanto третьего поколения появится в России

Над дизайном третьего «Пиканто» совместно трудились в так называемых центрах стиля KIA во Франкфурте-на-Майне и корейском Намьянге. В итоге автомобиль получил новые более «острые» фары со светодиодными габаритными и «дневными» секциями. Длина машины осталось неизменной — 3595 мм, однако за счет увеличенной колесной базы хетчбэк выглядит чуть крупнее. Цветовая палитра внешнего покрытия расширилась до 11 оттенков за счет новых — зеленого «Lime Light», ярко-красного «Shiny Red», черного «Aurora Black», оранжевого «Pop Orange», серебристого «Sparkling Silver» и синего «Celestial Blue».
В салоне автомобиля «поселился» семидюймовый тачпад мультимедийной системы. Причательно, что экран переместился ближе к водителю, чтобы то не отвлекался от дороги. Благодаря применению звукопоглащающей пены и специальных панелей улучшилась и шумоизоляция.
Моторная линейка нового Picanto включает в себя два бензиновых модернизированных двигателя: литровый MPI мощностью 67 л.с. и 84-сильный MPI рабочим объемом 1,2 л. Первый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», в то время как пару второму составляет четырехдиапазонный «автомат».
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе KIA, в конструкции кузова нового поколения хечтбэка использовано на 44% больше высокопрочной стали. Багажник увеличился до 255 литров.
Уже в базовой комплектации машина остащается шестью подушками безопасности, системой стабилизации, ассистентом помощи при трогании на подъеме и датчиком давления в шинах.
Российские продажи Picanto третьего поколения стартуют в июне текущего года. Подробную информацию о комплектациях и прайс-лист производитель представит ближе к лету.