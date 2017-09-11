Китайские машины выгоднее покупать онлайн

Как сообщает пресс-служба марки, приобретая любой кроссовер марки до 30 ноября 2017 года, покупатель получает определенный набор сервисных услуг и подарков в рамках пакета «Год без забот», которыми можно воспользоваться в течение 365 дней с момента покупки автомобиля. В этот пакет входят комплект зимней резины; полис КАСКО; ТО — 0 и ТО — 1; два сезонных — осенний и весенний — шиномонтажа и карта «Chery — помощь в пути».

Кроме того, при заказе машины через интернет на сайте марки, клиент получает прямую скидку в размере от 10 000 до 20 000 рублей в зависимости от выбранной модели и комплектации.